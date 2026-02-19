Este domingo proyectan un clásico del cine alemán en el Gato Negro

El espacio cultural Gato Negro realizará este domingo 22 de febrero a las 19 una nueva función de su ciclo mensual de cine, con la proyección de la película La angustia se come el alma, dirigida por el realizador alemán Rainer Werner Fassbinder. La actividad tendrá lugar en la sede ubicada en Tucumán 355, en la ciudad de Paraná. La propuesta forma parte del cierre del ciclo cinematográfico desarrollado durante febrero, cuya programación estuvo dedicada a abordar distintas miradas sobre el amor en el cine de autor desde perspectivas poco convencionales como lo es en la etapa de la tercera edad.

La función marcará la cuarta y última proyección del mes dentro de una programación temática que buscó centrarse en vínculos atravesados por el paso del tiempo, las diferencias sociales y los conflictos culturales. Desde la organización señalaron que eligieron dejar este film para la última función con la intención de cerrar el ciclo con una obra de gran profundidad sobre la sociedad europea de posguerra, en particular respecto de los prejuicios, la discriminación y las tensiones en los vínculos humanos.

Estrenada en 1974 bajo el título original Angst essen Seele auf, la película narra la historia de Emmi, una mujer viuda de 60 años que trabaja como personal de limpieza, y Alí, un inmigrante marroquí varias décadas menor que ella. El encuentro entre ambos ocurre de manera casual en un bar, donde comienzan una relación afectiva que rápidamente despierta reacciones hostiles en su entorno familiar, laboral y vecinal. A través de esta trama, el director construye un retrato social sobre el racismo, la soledad, la marginalidad y las contradicciones de una sociedad que intenta reconstruirse tras las guerras mientras conserva estructuras de exclusión.

El film, protagonizado por Brigitte Mira y El Hedi ben Salem, obtuvo reconocimiento internacional tras su presentación en el Festival de Cannes de 1974, donde recibió premios otorgados por el Jurado Ecuménico y la crítica internacional Fipresci. Además, Mira fue distinguida con el Deutscher Filmpreis por su interpretación.

La entrada podrá abonarse directamente en puerta a un calor de $2.000.