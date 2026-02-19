Internaron al Indio Solari: qué se sabe sobre su salud

Carlos "El Indio" Solari fue internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires según confirmo su esposa Virginia.

La noticia había sido dada a conocer por Ángel de Brito, en su cuenta de X, dónde habló de que se trataba de un "ACV", sin embargo Virginia desmintió dicha información. Tras la aclaración el tuit fue borrado de la cuenta del conductor de LAM.

En dialogo con el periodista Ariel Lijalad, la esposa del Indio reveló que el músico se encuentra internado realizándose un chequeo a raíz de los problemas de salud que atraviesa desde hace varios años. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece la enfermedad de Parkinson, condición que comunicó públicamente en 2016 y que lo llevó a retirarse de los escenarios tras su último show en 2017.

El comunicado oficial sobre la salud del Indio Solari

"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable".

En otro mensaje agradecieron por la preocupación de los fans y lamentaron el susto generado innecesariamente. "Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado".

Fuente: Ámbito.