Adrián Suar vuelve al teatro con una comedia

El 21 de mayo llega una nueva comedia al Teatro El Nacional Sancor Seguros. “Sottovoce”, una historia que expone los vínculos atravesados por el poder, la ambición y el egoísmo, donde todos buscan salvarse solos.

Con un elenco de primer nivel integrado por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, con dirección de Mariano Pensotti, la obra marca uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

La comedia cuenta la historia de Sebastián (Adrián Suar) y Claudio (Fernán Mirás), primos y socios, están a punto de vender la empresa textil heredada de sus padres. Es el día más feliz de sus vidas: están por cerrar un acuerdo con un grupo norteamericano que los volverá millonarios. Muy distintos entre sí, ambos ven en esta operación la posibilidad de empezar, por fin, la vida que siempre postergaron. Pero, minutos antes de anunciar la venta, una discusión sobre cómo dividir el dinero desata un conflicto inesperado.

La tensión se agrava cuando sus parejas, Lola (Carla Peterson) y Romina (Lorena Vega) -dos mujeres de clases sociales y temperamentos opuestos- intervienen en la disputa, cada una movida por sus propios intereses. Y como si fuera poco, la tormenta de Santa Rosa llega con violencia a la ciudad, amenazando con inundarlo todo.

En el transcurso de una noche febril y alocada, mientras el tiempo para cerrar el trato corre de manera implacable, los cuatro deberán decidir si son capaces de llegar a un acuerdo o si el deseo de salvarse solos -junto con secretos largamente silenciados- termina por arrasarlo todo. Lo que durante años se dijo Sotto Voce estalla de pronto en un estruendo capaz de hundirlos para siempre.

Fuente: Noticias Argentinas.