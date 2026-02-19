Tabossi realizará la Primera Fiesta del Choripán con un fin solidario

La localidad de Tabossi, en el departamento Paraná, será sede este sábado 21 de febrero de la Primera Fiesta del Choripán, un encuentro comunitario que incluirá gastronomía, música y propuestas culturales con un objetivo solidario. El evento se desarrollará desde las 20 en el predio de La Salita, ubicado frente a la Plaza San Martín. La iniciativa es organizada con el propósito de recaudar fondos destinados a la Cooperadora del Centro de Salud Tita Rosario Falcón, con la finalidad de fortalecer y ampliar los servicios que brinda la institución sanitaria a la comunidad.

La propuesta tendrá como eje central un concurso al mejor choripán, que convocará a participantes de distintas localidades de la región. Cada competidor deberá presentar tres variedades de chorizo, incorporando su propia impronta gastronómica. El certamen será evaluado por un jurado mixto integrado por representantes locales y especialistas provenientes de la provincia de Santa Fe, vinculados a la BSQ, entidad que reúne a jurados profesionales dedicados a la evaluación de propuestas culinarias en festivales gastronómicos.

Además del concurso gastronómico, la fiesta contará con una programación artística que incluirá academias de danza folklórica de Tabossi, Viale y María Grande, sumando la participación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. También se presentarán diversos números musicales que acompañarán la noche con repertorios vinculados a la música popular y regional. Entre los artistas anunciados figuran Los Aromitos, Luis Faría y Aníbal Salomón, Beto Cané y su conjunto chamamecero, el grupo La Sin Nombre y Pegó en el Palo.

El predio contará además con un paseo de emprendedores locales, cantina y puestos de comidas, donde los feriantes podrán ofrecer sus productos y elaboraciones.

Desde la organización recomendaron llevar sillones para mayor comodidad. También informaron que no estará permitido el ingreso con conservadoras.

La entrada será libre y gratuita.