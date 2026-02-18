Shia LaBeouf fue arrestado tras protagonizar una pelea en Nueva Orleans

El actor estadounidense Shia LaBeouf, conocido por protagonizar la saga de “Transformers”, fue arrestado tras participar de una violenta pelea durante las celebraciones del Miércoles de Ceniza en Nueva Orleans.

El medio estadounidense TMZ reveló las imágenes del actor siendo golpeado y maltratado por dos personas afuera de un bar, ubicado en el Barrio Francés. Según indicaron, el conflicto habría comenzado poco después de la medianoche del martes.

Si bien se desconoce el origen de la pelea, el clip muestra cómo las personas intentan retener al actor en el piso y, mientras él continúa dando golpes, le gritan que “si vuelve a hacer eso una vez más, lo van a golpear”.

Un testigo contó a la prensa que Shia fue escoltado fuera del bar previo al altercado, pero que luego volvió para protagonizar lo que se ve en las imágenes difundidas. Minutos después, los paramédicos se acercaron al lugar a asistir al actor.

El informe judicial divulgado por el medio TMZ reveló que LaBeouf recibió dos cargos por agresión simple tras el altercato. Finalmente, fue liberado bajo palabra por una jueza y tiene programada una audiencia para el 19 de marzo de 2026.

Estas nuevas denuncias se suman a su largo historial de problemas con la Justicia, tales como embriaguez pública, conducta desordenada y obstrucción.

Fuente: Noticias Argentinas.