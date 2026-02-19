Últimos días para postular obras al ciclo Un Domingo de Teatro

El Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), abrió la convocatoria para participar de la edición 2026 del ciclo Un Domingo de Teatro, una propuesta destinada a seleccionar producciones teatrales entrerrianas que circularán en distintos escenarios de la provincia. La inscripción permanecerá abierta hasta este viernes 20 de febrero y está dirigida a elencos y grupos teatrales independientes cuyas obras ya hayan sido estrenadas y cumplan con los requisitos establecidos por la organización. La iniciativa busca fortalecer la actividad teatral independiente, promover la circulación de producciones locales y garantizar el acceso del público a propuestas escénicas en diferentes localidades entrerrianas a lo largo del año.

Según se informó, podrán postularse aquellas obras que se encuentren inscriptas en el Registro de Obras Teatrales 2026 del Contier, que no hayan participado del ciclo desde 2022 hasta la actualidad y que cuenten con la correspondiente autorización vigente de sus autores. Además, la persona responsable del cobro deberá disponer de la documentación necesaria para facturar los honorarios establecidos. Las postulaciones deberán enviarse por correo electrónico, adjuntando una declaración jurada de aceptación de las bases y condiciones.

El programa prevé la selección de 20 obras teatrales, distribuidas equitativamente por regiones, con cuatro propuestas por cada zona de la provincia. Entre ellas, al menos una obra por región deberá estar destinada al público infantil, ya que la convocatoria cree indispensable garantizar contenidos culturales para las infancias. Las funciones se desarrollarán entre abril y diciembre de 2026, contemplando distintas modalidades de circulación y escenarios. Siete de las obras seleccionadas se presentarán en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, mientras que otras ocho recorrerán diferentes puntos del territorio provincial. A su vez, cinco producciones orientadas a las infancias formarán parte de una programación especial durante el receso invernal.

El cronograma establecido indica que el proceso de evaluación se realizará entre el 22 de febrero y el 12 de marzo, mientras que los resultados oficiales serán comunicados el 14 del mismo mes. La selección estará al frente de un jurado integrado por María Elena Vázquez, Luciana Obaid y Tomás Ferrer, encargados de analizar las propuestas presentadas teniendo en cuenta criterios artísticos, técnicos y de viabilidad para su circulación en distintos espacios culturales.

En cuanto a los honorarios, la organización informó que se establecerán montos diferenciados según la cantidad de integrantes de cada elenco. Las obras con uno a tres participantes recibirán $500.000; aquellas integradas por cuatro a seis personas percibirán $650.000; y los elencos de siete o más integrantes accederán a un pago de $800.000. Los montos buscan garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad para las producciones seleccionadas.

La inscripción se realiza enviando toda la documentación requerida a convocatoriacontier@gmail.com