Osuna arremetió contra Frigerio: "Habló como empresario y no como gobernador"

La diputada nacional Blanca Osuna cuestionó con dureza las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, donde instó a jueces y juezas a contemplar “la realidad de las empresas” al momento de fallar.“Lo que hizo el gobernador es gravísimo. Desde una tribuna institucional le indicó al Poder Judicial cómo debería interpretar la ley. Habló como empresario, no como gobernador de una provincia. Eso es una intromisión directa del Poder Ejecutivo en otro poder del Estado”, afirmó Osuna.

Durante su mensaje, Frigerio cuestionó sentencias laborales y amparos en salud, sugiriendo que afectan la continuidad de empresas y el funcionamiento del sistema. Para la diputada, ese planteo “pone bajo sospecha fallos que protegieron a trabajadores despedidos y a entrerrianos que reclamaron cobertura médica”.

“Nunca en nuestra provincia un gobernador utilizó la Asamblea Legislativa para enviarle advertencias a los jueces. La independencia judicial no es optativa ni puede subordinarse a intereses económicos”, remarcó.

Osuna rechazó además la idea de una supuesta “industria del juicio laboral”. “Ese relato es funcional a debilitar derechos. Lo que verdaderamente existe es la industria del fraude laboral: precarización, incumplimiento y evasión de responsabilidades patronales, hoy alentadas por un gobierno nacional que quiere arrasar con conquistas históricas de las y los trabajadores”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó las declaraciones del mandatario provincial con el contexto nacional. “No es casual que esto ocurra cuando el presidente Milei, en una decisión unitaria, centralista y arbitraria, transfiere la función laboral federal al ámbito de la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Es la misma lógica: concentrar poder y condicionar a la Justicia para que falle contra quienes viven de su trabajo”.“El derecho laboral nació para equilibrar una relación desigual. Pretender orientar los fallos es debilitar esa protección y erosionar garantías democráticas básicas. Y eso no lo vamos a naturalizar”, concluyó.