La paritaria de los estatales pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes

La paritaria entre el gobierno de Entre Ríos y los sindicatos de estatales ATE y UPCN pasa a un cuarto intermedio hasta el mediodía de este viernes. Fue luego de la reunión desarrollada este jueves en la Secretaría de Trabajo.

Según supo este medio, la Administración provincial llevó una oferta que no fue aceptada por los gremios. La propuesta para el sector activo, a partir del mes de febrero de 2026, fue de una recomposición salarial a otorgar a través de una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre $ 130.000 y $ 280.000.

No obstante, las partes indicaron que se mantienen las conversaciones, a retomarse en menos de 24 horas con el objeto de llegar a un entendimiento.