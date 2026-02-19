El temporal causó destrozos en el Departamento Diamante: desbordes, autos arrastrados y una casa derrumbada

El Departamento Diamante fue una de las zonas más afectadas en Entre Ríos por el temporal. En diferentes localidades se registraron más de 100 milímetros en las primeras horas de este jueves.

Las intensas lluvias afectaron a gran parte de la provincia. En la ciudad de Diamante, Valle María, Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, entre otros lugares, se registraron inconvenientes, con arroyos desbordados y casas afectadas.

En la Ruta 11, en inmediaciones de Aldea Brasilera, se reportó el rescate de un auto que era arrastrado por el agua, en medio de las intensas lluvias que corrieron la cinta asfáltica. Afortunadamente, una mujer que se encontraba dentro del vehículo fue rescatada y asistida.

También en calle Moreno de Diamante se registró la caída de una vivienda, producto de los fuertes vientos.

Desde las autoridades recomiendan evitar transitar por la zona y circular con extrema precaución en caso de necesidad impostergable, informó Ahora.com.