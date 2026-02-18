El SOUYEM comenzó la entrega de útiles escolares a afiliados en Paraná

El gremio SOUYEM inició la entrega de kits escolares destinados a hijos de afiliados en su sede de Paraná. La actividad, que generó un importante movimiento desde primeras horas de la mañana, forma parte de una acción social que el sindicato desarrolla cada año en el inicio del ciclo lectivo.

Desde la comisión directiva señalaron que el trabajo comenzó meses atrás con la recepción de la documentación necesaria para acceder al beneficio. Ariel Escobar, secretario de Acción Social de SOUYEM, explicó que el proceso se organizó con antelación: “Esto empezó en el mes de diciembre con la recepción de los papeles de finalización de clase y se recibió hasta la semana pasada. Hoy comenzamos, gracias a Dios, con un montón de afiliados que se acercaron al sindicato a retirar los kits”.

La entrega se realiza de miércoles a viernes, de 9 a 15 horas, en la sede gremial. Además, el lunes continuará la distribución para el nivel preinicial, con un kit diferenciado.

Organización y cronograma de entrega

Mariela Fernández, secretaria de Organización, detalló a Elonce cómo se dispuso el operativo: “Hay un equipo enorme de gente trabajando de 9 a 15 horas. Por un error que tuvimos de la empresa, recién el lunes vamos a estar entregando los preescolares”.

También recordó que quienes concurran deben presentar el comprobante que se entregó al momento de la inscripción o, en su defecto, el recibo de sueldo. “Con eso nos alcanza”, aclaró.

Desde SOUYEM destacaron la logística implementada para agilizar la entrega y evitar demoras. El objetivo es que cada afiliado pueda retirar el kit de manera ordenada y sin complicaciones.

Se remarcó el contexto económico actual y el impacto que representa este beneficio: “Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles y desde nuestro sindicato queremos ser un alivio para los padres que puedan comprar los útiles”.