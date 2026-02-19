“Es una liga muy competitiva y física”, reconoció el venezolano Gendry Correa

El escolta de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Gendry Correa, consideró que la Liga Argentina de Básquetbol es “muy competitiva y física” y agradeció a sus compañeros y al cuerpo técnico por colaborar con su rápida adaptación.

"Es una Liga muy competitiva y física", indicó el venezolano que se sumó este año al equipo que dirige Sebastián Amato y promedia 13.2 puntos, 4.5 rebotes y 2.8 asistencias en 8 encuentros.

"Creo que fue muy rápida mi inserción en el equipo ya que tanto mis compañeros como el cuerpo técnico me ayudaron a estar en el ritmo del juego que tiene el equipo", destacó.

Sobre la buena racha del equipo entrerriano, Correa indicó: “Aún nos quedan 11 partidos y estamos positivos ya que 8 son de visitante y debemos ir a robar juegos en la carretera para luchar por estar en los playoffs", reflexionó.

Finalmente habló de permanencia en el club y la ciudad. "Mi estadía en el club tanto como en la ciudad ha sido muy agradable, creo que me he sentido muy cómodo en todos los sentidos; es una linda ciudad y un buen club con mucho apoyo y cariño de los aficionados", aseguró.

Prensa Rocamora