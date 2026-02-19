“El Caballero de los Siete Reinos”: cuántos capítulos tiene y cuándo se estrena el final de temporada

HBO Max ha decidido redoblar su apuesta por el universo de “Game of Thrones” con el lanzamiento de “El Caballero de los Siete Reinos” (A Knight of the Seven Kingdoms), la nueva producción que expande la mitología creada por George R.R. Martin, que lentamente se convirtió en un éxito tanto de reproducciones como de críticas.

Tras un inicio que capturó la atención de la audiencia global, la serie ya cuenta con sus cinco primeros episodios disponibles en la plataforma. El cuatro y el quinto fueron princialmente elogiados, volviendo la serie tendencia en todo el mundo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Ahora la duda de los suscriptores pasa por saber cuándo es el final de la primera temporada de esta atrapante producción.

Cuándo se estrena el final de temporada de “El caballero de los Siete Reinos”

La serie estrena todos los domingos un episodio en HBO Max, y hasta el momento se encuentra disponibles cinco de los seis capítulos que tiene la primera temporada.

De esta manera, este domingo 22 de febrero, desde las 23.59 horas de la Argentina, se encontrará disponible el sexto y último episodio de la primera temporada de “El caballero de los Siete Reinos”.

Cómo es “El caballero de los Siete Reinos

”Esta ficción se posiciona como el segundo spin-off oficial de la franquicia, sumándose al éxito de “House of the Dragon”. A diferencia de su predecesora, que se centra en las disputas internas de la Casa Targaryen, esta historia se basa en las novelas cortas conocidas como los "Cuentos de Dunk y Egg".

La narrativa se sitúa aproximadamente un siglo antes de los eventos de la serie original, siguiendo las aventuras de un caballero errante, Ser Duncan el Alto, y su joven e inusual escudero, Egg, en un Poniente donde la dinastía de los dragones todavía ostenta el Trono de Hierro.

La producción busca ofrecer un tono más íntimo y aventurero, alejándose momentáneamente de las grandes batallas a escala épica para centrarse en el desarrollo de sus protagonistas y la exploración del reino bajo una luz diferente.

