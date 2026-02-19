Franco Colapinto volvió a exigir al A526 y marcó el sexto mejor tiempo en Bahréin

El piloto argentino Franco Colapinto culminó sexto este jueves la segunda sesión de ensayos que realizó la Fórmula 1 en el circuito Sakhir de Bahréin. Junto a su compañero Pierre Gasly, el pilarense consiguió interesantes referencias en la prestación del coche de Enstone.

Colapinto consiguió extraer lo máximo del auto y exigiéndolo hasta el límite con diferentes compuestos de neumáticos para concretar, restando 20 minutos para el cierre, con la gama C5 (blanda) el mejor tiempo de su labor en la pista, al marcar 1m33s818 en la mejor de las 66 vueltas que dio en esta tanda, y quedar a 1s015 del Mercedes que conduce el italiano Kimi Antonelli, quien hizo 1m32s803.

Con esta labor, el piloto argentino alcanzó en ambas tandas un total de 120 giros, y cerrando la labor en sexto puesto de la tabla de tiempos, precedido por Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (hizo 139 vueltas con el Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) y el campeón mundial Lando Norris (McLaren), todos ellos a menos de un segundo de Antonelli, y también con algunas trayectorias fuera del límite de pista en su afán de mejorar tiempos.

El resultado conseguido en esta penúltima jornada permitirá a los técnicos e ingenieros del equipo de Enstone evaluar el funcionamiento del nuevo coche y continuar su desarrollo este viernes cuando se cierren los test preliminares, y sostener el mejor setup de cara al inicio del campeonato mundial que se celebrará en Australia el 6, 7 y 8 de marzo, consigna Campeones.