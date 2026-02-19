Paraná: hallaron el cuerpo de Patricia Mena en el arroyo Colorado y siguen buscando a Chiara

Siendo las 17.50 de este jueves, rescatistas hallaron un cuerpo en un sector del arroyo Colorado, en inmediaciones de las calles Amaro Villanueva y J. Altman, en la ciudad de Paraná. El lugar se encuentra detrás de Blas Parera, a unos 400 metros de la vivienda que se desmorono y terminó arrastrada por el arroyo. Ahora trabajan para extraer el cuerpo.

El cuerpo fue divisado por guardavidas y policías que se habían integrado desde temprano al operativo de búsqueda. Todo indica que se trataría de Patricia Mena, de 32 años, quien era intensamente buscada desde la madrugada tras el dramático episodio ocurrido durante el fuerte temporal que azotó la capital entrerriana.

Patricia Mena, una de las vícimas del temporal.

La vivienda en la que se encontraba la familia fue arrastrada por el agua durante la intensa tormenta registrada desde la madrugada de este jueves. El hecho ocurrió en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, cuando la casa en la que dormían se desmoronó junto a la barranca, que fue arrasada por la creciente del arroyo lindante.

En las primeras horas fueron localizados el padre y dos de los hijos. Sin embargo, continuaba la desesperada búsqueda de la madre y de su hija, Chiara Barrios, de 10 años, cuyo paradero aún es desconocido.

Desde el mediodía, el operativo se concentraba en el arroyo cerca de la zona de calle Ambrosetti, donde trabajaban bomberos, policías, guardavidas y voluntarios. Con el hallazgo producido esta tarde, resta ahora la identificación formal del cuerpo por parte de las autoridades.

La ciudad permanece conmocionada por la tragedia, mientras continúan los rastrillajes para dar con la menor desaparecida.

Siguen buscando a Chiara Barrios.