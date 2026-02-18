Carnaval Bomba llega al Paracao con una noche para volver a los 90

El próximo sábado 21 de febrero desde las 21 horas se realizará una nueva fecha del Carnaval Bomba en el club Paracao de Paraná, una propuesta que combina música en vivo, comparsas y fiesta temática bajo el lema “Capítulo uno: Volver a los 90”. La cita es desde las 21, en Av. Juan Báez 745.

El evento contará con la participación de Los del Palmar, Bololó Afrosamba, Samba Oeste Litoral – Escola do Samba, además de César Miani B2B aka Nacio y Musiquitas Bombísticas, en una grilla que fusiona ritmos litoraleños, samba y sonidos festivos pensados para pista abierta.

Como parte del espíritu carnavalero, también habrá “guerra de espuma” y puesta en escena ambientada en clave noventosa, apelando a la estética, la música y la energía de aquella década.

La organización está a cargo de Fogón Bomba, Tierra Bomba y el Club Atlético Paracao, que invitan a vivir una noche de celebración popular al aire libre, con propuesta artística integral y espíritu de carnaval.