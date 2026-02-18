Bahl acusó al gobernador de construir un “relato de ficción” en la Asamblea Legislativa

“Nos vamos mucho más preocupados de lo que llegamos. Escuchamos un discurso que intenta repetir el mismo relato de hace un año, con afirmaciones que no se sostienen en los hechos y que no reflejan la realidad que viven los entrerrianos”, relató el senador nacional Adán Bahl al término del mensaje en la Apertura de la Asamblea Legislativa.

“Cuando el gobernador habla de paralización de la obra pública, es necesario aclarar algo muy concreto: en la provincia de Entre Ríos, al momento de asumir su gestión, no había una sola obra pública paralizada. Las obras comenzaron a frenarse durante su propio gobierno. No se puede responsabilizar a gestiones anteriores por decisiones tomadas en estos últimos tres años”, sostuvo.

Al tiempo que expresó: “También se vuelve a instalar la idea de una deuda “tremenda” de 30.000 millones de pesos. Eso no era otra cosa que el giro normal correspondiente a dos meses de certificaciones de obra, algo absolutamente habitual en la administración pública. Presentarlo como una situación extraordinaria es construir un escenario que no existía”.

“Y cuando hoy se afirma que antes los intereses se tomaban soterradamente como parte de la inversión, estamos frente a una insinuación muy delicada, casi una acusación de carácter penal. No es responsable que quien ejerce la máxima autoridad institucional deje planteadas sospechas sin sustento claro. Eso genera incertidumbre y daña la credibilidad de la provincia”, dijo.

Bahl calificó el mensaje como un “relato de ficción” y sostuvo que, a esta altura de la gestión, ya no corresponde hablar de herencias sino de resultados propios.

“Después de más de dos años de gobierno, es momento de hablar de la herencia de Frigerio. De lo que hoy ocurre en Vialidad, en la construcción, en la educación y en el sistema productivo. Las rutas que necesitan mantenimiento, las obras que no avanzan, la caída de la actividad en el sector de la construcción y las dificultades que atraviesan docentes y trabajadores no son parte de una herencia recibida, son parte de la gestión actual”, afirmó.

Por otra parte manifestó: “Que nos digan que tenemos la tarifa eléctrica más barata es una falta de respeto a cada vecino y a cada empresario que ve cómo su factura se dispara mes a mes. La gente no vive en un Excel: vive con la boleta en la mano” y agregó: “Cuando la factura sube muy por encima de la inflación, cuando comercios e industrias no pueden planificar, y cuando una empresa monopólica tiene ganancias récord sin obras que lo justifiquen, algo no está funcionando bien”.

“Se debe estar del lado del vecino, del que invierte y genera trabajo. La energía no puede ser un negocio extraordinario: tiene que ser una herramienta para producir y vivir mejor”, resaltó.

Más adelante sostuvo que “Entre Ríos necesita responsabilidad, diálogo y datos verificables. No podemos amplificar un relato que está plagado de situaciones que no se comprueban en la realidad cotidiana de nuestros vecinos. Gobernar es asumir decisiones, pero también hacerse cargo de sus consecuencias".

“Hay que dejarse ayudar, construir consensos y defender con firmeza los intereses de la provincia, sobre todo en un contexto nacional complejo. Lo que los entrerrianos esperan son soluciones concretas, no solo excusas”, finalizó Bahl.