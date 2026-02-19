Fuerte temporal en Paraná: buscan dos personas que desaparecieron en la zona de Churruarín y Blas Parera

La lluvia intensa que comenzó esta madrugada provocó complicaciones de distinta gravedad en Paraná. Según la información policial, buscan a dos integrantes de una familia que desaparecieron en la zona de Blas Parera y Churruarín, donde desbordó un arroyo y arrastró una vivienda precaria. La casa fue arrastrada mientras las personas dormían adentro. Como la crecida del arroyo fue repentina, las personas no llegaron a reaccionar. Actualmente está desaparecida la madre y una sobrina. Otros cuatro integrantes de la familia lograron ser rescatados.

Además se registran inconvenientes en el tránsito y otras viviendas particulares de Paraná y zonas aledañas. Durante la madrugada hubo un grave accidente de tránsito en el Puente Las Tunas, luego de que un motociclista perdiera el control y chocara contra una columna. Sufrió graves lesiones en sus piernas, consignó Ahora.

El programa Amanece que no es poco (Radio Plaza), informó que se registran reclamos de vecinos con el suministro de agua potable en la zona de Ramírez y O’higgins; inconvenientes en la zona de Bajada Grande, en la zona de Base Aérea donde los vecinos están pidiendo que se corte el suministro eléctrico porque el nivel del agua está llegando a los medidores.

En tanto, continúa vigente el alerta naranja para los departamentos Paraná, Nogoyá, Tala, y Villaguay. El área es afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfaga.

Precauciones

Desde el Gobierno provincial instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.