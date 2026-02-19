Copa Libertadores: Argentinos Juniors venció con 10 a Barcelona y dio un gran primer paso

Argentinos Juniors venció con 10 a Barcelona y dio un gran primer paso en la Copa Libertadores.

Argentinos Juniors derrotó sobre la hora, como visitante, por 1 a 0 a Barcelona de Ecuador, en un partido que recién se definió en los últimos minutos y se disputó en el estadio Monumental Banco Pichincha, por el partido de ida de la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026. El único tanto del partido lo anotó Diego Porcel.

Además, el equipo que dirige Nicolás Diez tuvo que jugar con 10 hombres desde los 19 minutos del complemento por la expulsión directa del defensor Francisco Álvarez. Con el triunfo en la altura ecuatoriana, el Bicho se llevó una ventaja fundamental y definirá la serie de local, el próximo miércoles, a las 21.30, en el estadio Diego Armando Maradona.

No hubo llegadas de peligro hasta los 35 minutos, con un tiro libre al borde del área del volante Joao Rojas que se fue alto, cerca del palo derecho del arquero Brayan Cortés.

Argentinos Juniors tuvo su primer leve acercamiento a los 41 minutos, con un remate ancho, débil y mordido del volante Alan Lescano desde la medialuna del área.

La primera llegada del segundo tiempo fue del local, con un potente remate del delantero Darío Benedetto desde el costado derecho del área, que cruzó el área chica y se fue desviado.

El defensor Francisco Álvarez fue expulsado de manera directa a los 19 minutos de la segunda parte, al derribar al delantero Sergio Núñez en condición de último hombre.

A los 23 minutos, una buena volea de media vuelta del defensor Javier Báez desde el vértice izquierdo del área, que salió baja y al primer palo y fue contenida por Cortés.

Argentinos Juniors tuvo su primera llegada de peligro a los 44 minutos de la segunda parte, con un contraataque que dejó mano a mano al delantero Diego Porcel por el costado derecho, cuyo remate desde afuera del área dio en el travesaño.

Pero en tiempo cumplido, con el Bicho generando peligro con los ataques rápidos, Porcel volvió a quedar mano a mano por el costado derecho, esta vez adentro del área, para sacar un disparo bajo y cruzado que se convirtió en el 1-0 final.