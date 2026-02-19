La Compañía Teastral impulsa un espacio de formación en clown

La Compañía Teastral anunció el inicio de clases de su Escuela de Clown, una propuesta de formación teatral que comenzará en marzo en la ciudad de Paraná y que estará orientada a personas interesadas en el teatro físico, el humor gestual y el lenguaje del clown. La iniciativa se desarrollará a través de talleres trimestrales coordinados por la actriz y licenciada en Teatro Paula Righelato y el actor payaso y músico Ezequiel Caridad.

La propuesta formativa se enmarca en el aniversario número veinte de la compañía teatral, que durante 2026 celebra dos décadas de trabajo sostenido en la escena independiente local y regional. Según señalaron desde la organización, la creación de la Escuela de Clown responde a un proyecto que el grupo viene gestando desde hace años y que apunta a consolidar un espacio estable de enseñanza en el litoral argentino, centrado en el teatro gestual, el trabajo físico del actor y el abordaje del lenguaje humorístico desde una perspectiva artística y pedagógica.

El ciclo de talleres comenzará en marzo con dos propuestas. Por un lado, el taller Clown inicial, que se dictará los martes en el horario de 18 a 20 y estará a cargo de Paula Righelato, orientado a quienes deseen acercarse por primera vez a esta técnica escénica. Por otro, el espacio Cuerpo cómico, coordinado por Ezequiel Caridad, se desarrollará los jueves en el mismo horario y propondrá un abordaje centrado en el entrenamiento físico, la construcción del gesto humorístico y la exploración del movimiento como herramienta expresiva. Las personas interesadas podrán inscribirse en uno o en ambos espacios, según desee.

Desde la compañía explicaron que la escuela surge también en continuidad con procesos formativos previos impulsados por el grupo. En particular, destacaron que en 2026 se cumplen diez años del primer espacio de formación continua en clown coordinado por Caridad, dedicado al humor físico, la construcción de gags, caídas escénicas, creación de números y dirección de espectáculos vinculados al universo payaso. Esa experiencia pedagógica funcionó como antecedente directo del proyecto actual, que ahora busca institucionalizar y ampliar la propuesta formativa.

El costo mensual de cada taller será de $30.000, mientras que quienes opten por cursar ambos espacios podrán acceder a un valor promocional de $50.000 mensuales.

La inscripción permanece abierta y las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico teastral@gmail.com