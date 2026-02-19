Colello: “El norte del gobernador es generar empleo privado para lograr el desarrollo de la provincia”

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, analizó el discurso del gobernador Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa y también se refirió a otros temas de gestión como las negociaciones paritarias, el tratamiento de la reforma laboral y el proyecto de reforma del sistema previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Colello consideró que el de Frigerio “fue un discurso extenso, completo, con mucho detalle; en una primera etapa ha sido un balance general de los logros de estos dos años, que tienen que ver con el ordenamiento general de las cuentas públicas, en una provincia que heredamos con una situación fiscal muy complicada y que logramos evitar el default, que logramos salir de ser una provincia en desequilibrio para pasar a ser una provincia equilibrada; que hemos logrado en el peor momento de la recaudación, cumplir con todos nuestros compromisos, lo que nos llevó, entre otras cosas, a mejorar nuestra imagen como provincia en el resto del mundo. Dos años donde logramos volver a poner en actividad una obra pública que encontramos paralizada y abandonada, no solamente pagando la deuda, sino que también iniciando otras obras como, por ejemplo, las destinadas a salud, educación y seguridad. Arreglamos o tuvimos intervención en el 30% de nuestras rutas, un tercio de nuestras escuelas, el 30% de nuestros hospitales. Insisto, en el peor momento de la recaudación y en términos relativos, sin haber subido los impuestos o por lo menos haberlos actualizado por debajo de la inflación y habiendo eliminado 100 tasas provinciales”.

“Por otro lado, un discurso con un fuerte acento en lo que tiene que ver con el norte hacia donde el gobernador quiere llevar a la provincia, que es fundamentalmente la promoción del empleo privado. Entre otros grandes logros, conseguimos sancionar con muchas complicaciones la ley al incentivo de nuevas inversiones, el RINI provincial, que fue un verdadero éxito, más de 200 millones de dólares que han entrado a la provincia gracias a este nuevo programa, lo que genera más de 2.000 puestos nuevos de trabajo en la provincia de Entre Ríos; y acompañando a los sectores privados, por ejemplo, habiendo logrado dejar de ser la provincia con la tarifa de luz más cara y pasar a estar a la mitad de la tabla. Un logro muy importante, sobre todo cuando analizamos la calidad del servicio de luz y acompañándolos también con créditos productivos a tasa blanda que hemos conseguido a través del CFI (Consejo Federal de Inversiones) y que con mucho orgullo podemos decir que somos la provincia que más créditos hemos aplicado en ese programa, lo que habla también de las ganas de crecer, invertir y trabajar que tienen los entrerrianos. Así que, siento que el gobernador hizo un balance de los dos años y nos invita sobre todo a una agenda de futuro que tiene que ver con elevar la vara de la provincia y que, obviamente, nos pone a nosotros como su equipo en la obligación de estar a la altura de las circunstancias”, definió.

Consultado por las expectativas económicas a futuro, indicó que “a la realidad económica no hace falta que la explique yo, porque la viven todos los entrerrianos y todos los argentinos en general. Probablemente, la merma de los ingresos venga producto de la baja del consumo que hubo, que son consecuencias de muchísimos años, o décadas, de malas administraciones y de una forma de gobernar que tiene que ver mucho más con el populismo que con el desarrollo, que nos llevaron a una situación de inflexión a principios de la gestión provincial y de la gestión nacional, en donde la prioridad número uno era evitar la hiperinflación que dejaron tocando la puerta del gobierno nacional. Entonces, obviamente, cuando el punto de partida es tan bajo, las expectativas tienen que setearse en base a donde se arrancó. Y bueno, uno espera que, habiendo logrado encauzar el tema de la inflación, habiendo logrado entender desde el país, pero también desde la provincia, que el principal problema que tenemos todos los argentinos es el déficit –que básicamente es gastar más de lo que entra, que es lo que hace Argentina hace 30 años- que termina en inflación y en subdesarrollo. Entiendo que el Gobierno Nacional está intentando, con las herramientas que tiene, dominar el flagelo de la inflación, entendiendo que el problema está en el déficit, y ordenando las cuentas públicas”.

Paritarias

Respecto de la negociación con los gremios estatales y docentes a pocos días del inicio de clases, el funcionario expresó: “Nosotros siempre esperamos que el acuerdo ocurra. Intentamos con todas las herramientas que tenemos a disposición que los trabajadores del Estado no pierdan el poder adquisitivo frente a la inflación, que gracias a las políticas públicas que se vienen desarrollando de estabilidad económica, empieza a dominarse; aun faltando mucho, porque la inflación que tenemos en Argentina sigue siendo altísima en términos comparativos con el resto del mundo”.

“Esa conversación que tenemos permanentemente con todos los gremios y sindicatos de los trabajadores del Estado, me gusta contextualizarla con la situación económica del país. Es decir, mientras en el Estado estamos discutiendo actualización salarial, en muchos otros sectores del sector privado se está discutiendo la permanencia del trabajo. Para el gobernador, la prioridad número uno tiene que ver con generar las condiciones para que Entre Ríos vuelva a ser una provincia que invite a invertir en el sector privado y a generar empleo. Por eso el esfuerzo enorme que hacemos para evitar la suba de los impuestos por encima de la inflación, por eso el esfuerzo enorme que hacemos en materia de gestión para dejar de ser la provincia con la tarifa de luz más cara, eliminando impuestos dentro de la tarifa y con el acompañamiento de los municipios eliminando las tasas que estaban dentro de la tarifa; por eso el esfuerzo para acompañar por medio del RINI. El norte hacia donde tenemos que ir es que el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Entre Ríos pase por la inversión del sector privado y por la generación de empleos privados”, analizó.

En este marco, refirió a la ley de reforma laboral que se trata en el Congreso nacional y sostuvo que “el punto de partida de la ley es que hoy el 43% de los trabajadores, lo hace de manera informal. Eso quiere decir que 4 de cada 10 trabajan en condiciones no formales y cuando uno hace el doble clic sobre eso se agudiza mucho más en los jóvenes, donde 7 de cada 10 chicos trabaja de manera informal. Esto muestra que, evidentemente, el sistema con el que se venía laburando no nos trajo a un buen puerto. Cuando tenés casi la mitad de los argentinos trabajando en condiciones de informalidad, claramente habla de alguna necesidad de reforma laboral”.

“Y una vez que nos ponemos de acuerdo en que hace falta una reforma laboral, uno hubiese querido que reformas de tal magnitud se puedan desarrollar con un consenso más amplio. Pero también es cierto que a lo largo de la historia cuántas veces hemos discutido este tipo de leyes, que son pilares necesarios para cualquier país en desarrollo, y nunca se han podido llevar adelante porque siempre aparecen algunos peros. Creo que estamos ante una oportunidad histórica de lograr el mayor consenso posible, uno tiene la expectativa de que el gobierno nacional tenga apertura y escucha para que todos los sectores puedan opinar, pero no podemos seguir tirando la pelota para adelante. Argentina necesita realmente una modernización del sistema laboral que nos permita dejar atrás estos números donde la mitad de los argentinos trabajan de manera informal y tenemos que lograr un sistema en donde la generación de empleo sea más dinámica, más fácil, porque al final del día eso desemboca en mejor calidad de vida para todos los argentinos”, opinó.

Temporal en la provincia

Respecto de la situación de la provincia que fue azotada por un intenso temporal que generó severos inconvenientes en diversos puntos, Colello recomendó “a los entrerrianos que, en lo posible, se queden en lugares cerrados, seguros; la lluvia fue muy fuerte, tenemos denuncias y pedidos de ayuda en muchos sectores, particularmente dos personas que están siendo buscadas en este momento en Paraná, y ante cualquier eventualidad les pido que se comuniquen al número de Defensa Civil Provincial o Municipal, en el caso de la Provincial es el número 4209681 que van a tener asistencia de Defensa Civil provincial”.

Ley de mecenazgo

En otro orden de cosas, el funcionario provincial dijo que la reglamentación “se está trabajando”. “La idea de la reglamentación es que también participen los sectores involucrados, los clubes, los deportistas, porque la reglamentación es muy importante. Si no hacemos una reglamentación que sea de implementación dinámica, al final del día la ley no termina sirviendo. Es una ley que cambia el paradigma de la política deportiva. Todas las provincias que han logrado sancionar la ley de mecenazgo deportivo, han tenido resultados muy positivos y por eso queremos hacer el trabajo de la reglamentación codo a codo con los clubes y con los deportistas para que esa ley efectivamente traiga los resultados que estamos buscando”, sentenció.

Reunión de Gabinete

Por último, sobre los temas a tratar en la reunión de Gabinete de este jueves, adelantó que “probablemente hagamos un seguimiento de las obras que el gobernador planteó: el hospital La Baxada que hemos logrado que el PAMI y el gobierno nacional nos transfieran y tenemos que terminar la obra; también estamos encarando la obra del hospital Bicentenario que tiene casi 20 años, que se ha inaugurado varias veces y nunca realmente se terminó la obra, por eso la reiniciamos y la estamos terminando”.

“Estamos haciendo el seguimiento de los proyectos ejecutivos de los más de 300 millones de dólares que vamos a invertir en materia de obra pública. Con los organismos multilaterales vamos a lograr reconstruir la ruta 1, la 2, la 20, la 39, la 46, la Circunvalación de Nogoyá; obras que realmente necesita Entre Ríos para ser un faro de inversión y que los sectores productivos tengan la infraestructura necesaria para poder desplegar todo el potencial que tienen. Y obviamente vamos a hacer un seguimiento también de los proyectos que estamos pensando en materia de reforma del sistema previsional”, prometió.

Sobre este último punto, polemizó: “Escuché al exgobernador Gustavo Bordet hablando de lo que él había hecho en la gestión respecto a lo que tiene que ver con el sistema previsional y uno no duda de eso, pero lo que sí puedo decir con absoluta firmeza es que nosotros heredamos una caja al bordo del colapso. El déficit de la Caja es de 400.000 millones de pesos anual, lo que equivale a lo que paga Entre Ríos de tarifa de luz todo el año. Eso equipara la inversión total de infraestructura en un año de toda la provincia. Eso equipara, entre otras cosas, la deuda total que tiene ANSES, de stock de deuda con la Caja de Jubilaciones. O sea, es un gran problema el que dejaron en la Caja de Jubilaciones. Uno no duda de lo que se ha hecho en el pasado, pero a nosotros nos tocó heredar la Caja en esa situación y, sin lugar a dudas, se necesita una modernización que nos lleve a un sistema más justo, más transparente y que sobre todo permita garantizar ese 82% móvil de una manera sostenible en el tiempo”.