Finalmente, choferes urbanos de Paraná adhieren al paro y no hay colectivos este jueves

Los choferes de la empresa San José, a cargo del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná, resolvieron finalmente plegarse al paro general de la CGT convocado para este jueves en todo el país y no hay servicio de colectivos en la Capital.

Ya se sabía que este jueves no circularían las líneas del Área Metropolitana, a cargo de la empresa ERSA, pero desde San José habían informado este miércoles al sitio Ahora.com que el paro no afectaría el servicio y circularían con normalidad, debido a que la mayoría de los trabajadores no están afiliados y no responden a UTA.

Sin embargo, este jueves amaneció sin colectivos urbanos en la ciudad, y se confirmó que los choferes de la nueva empresa concesionaria también adhirieron a la medida de fuerza nacional de la UTA, a partir del llamado de la CGT contra el proyecto de ley de Reforma Laboral que se votaría este jueves en el Congreso de la Nación.

Ya estaba confirmado que las líneas de colectivos urbanos que conectan Paraná con Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Tezanos Pinto no circularán, debido a la adhesión de los trabajadores al paro de UTA.

Tampoco funcionan los servicios de colectivos que unen Paraná con Santa Fe y otras localidades de la provincia debido a la adhesión de sus choferes al paro nacional convocado por UTA.