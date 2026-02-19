Pedestrismo: la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná, en la cuenta regresiva

Se presentó la quinta edición de la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná. La prueba es organizada por la Municipalidad y se realizará este sábado, con dos distancias, de 10 kilómetros competitiva y de 5 kilómetros competitiva y recreativa. Con más de 2.000 inscriptos, el evento volverá a ubicar a la capital entrerriana en el principal mapa de las pruebas atléticas de la región.

Desde la organización se confirmó que la prueba se desarrollará desde las 20, con epicentro en el balneario Thompson.

Presentación en sociedad

Justamente, en la zona de acceso al principal balneario de la ciudad fue elegida este miércoles para el lanzamiento de la competencia, un evento que genera gran expectativa entre atletas y aficionados que se sumarán a esta actividad.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, manifestó: “Es una gran alegría presentar la quinta edición consecutiva de la Carrera Nocturna: hay más de 2.000 inscriptos, de toda la provincia, de muchas ciudades y provincias argentinas aledañas”.

A lo que añadió: “Es un gran esfuerzo municipal poder realizar la carrera; hay muchas familias y personas que no se dedican a esto, que vienen a la carrera y la disfrutan”.

En ese marco, Halle valoró la tarea que se ha hecho en el Thompson: “Tenemos una playa donde podemos disfrutar del río todos los días y que en esta oportunidad también sirve de escenario deportivo”.

Bajo ese mismo enfoque, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, sostuvo que “es la primera carrera del año que se realiza en nuestra ciudad y que abre el circuito de carreras de calle. Este año tenemos una gran posibilidad: que la prueba sea homologada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y que Paraná forme parte del circuito nacional. Además, hay que destacar la participación de muchas empresas locales que vienen a fortalecer este evento”.

Los recorridos

5 kilómetros: largada y llegada: Balneario Thompson. Recorrido: Augusto Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Claudio Fink, Carlos Fuentealba, Avda. Ramírez, A. Bravard.

10 kilómetros: largada y llegada: Balneario Thompson. Recorrido: A. Bravard, Monumento al Pescador, Calle Interna Thompson, A. Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avda. Ramírez, Manuel Leiva, Paseo de Los Pájaros, La Rioja, Raúl Alfonsín, Avenida Laurencena, Nicaragua, Avda. Laurencena, Raúl Alfonsín, Liniers, Paseo de Los Pájaros, Claudio Fink, Carlos Fuente Alba, Avda. Ramírez, A. Bravard, Espigón, A. Bravard.

Entrega de Kits

La entrega de kits para los atletas inscriptos se realizará el viernes, de 12 a 19, y el sábado, de 9 a 13, en el Open Club (Augusto Bravard 276).

En tanto que los corredores que no residan en Paraná podrán retirar su kit el mismo día en el predio de la carrera, de 18 a 19.

Por último, se informó que la la apertura del predio será el sábado a las 17.