“Sorprendido con ‘Nico’ Moscardini porque hizo todo perfecto”, expresó el ‘Gurí’ Martínez

El ‘Gurí’ Martínez se mostró feliz por el 1-2 de su equipo en el inicio de la temporada del TC.

El entrerriano destacó la performance del piloto platense tras quedarse con la victoria en El Calafate, escenario de la primera fecha del Turismo Carretera en 2026. “Haber arrancado de esta manera me pone muy feliz”, dijo Omar Martínez.

Nicolás Moscardini sorprendió a todos y en su primera carrera en el Turismo Carretera se quedó con la victoria, luego de lo que fue la exclusión por técnica de Julián Santero, el ganador en pista. El platense encabezó el 1-2 del Gurí Martínez Competición, ya que Agustín Martínez finalizó en el segundo puesto en el autódromo de El Calafate.

“La verdad es que estoy muy contento porque vinimos de El Calafate con un gran rendimiento en los autos y con los resultados que se obtuvieron la verdad que estoy muy feliz”, fueron las primeras palabras de Omar Martínez en Mundo Sports Extra.

Sobre la victoria en sí, el Gurí expresó: “Creo que es mérito del trabajo. Sé que todos los equipos trabajan de la misma manera, pero sin dudas que el trabajo que hicieron todos en el equipo dentro del taller fue buenísimo, sobre todo para terminar los autos, porque se hicieron dos autos nuevos”.

Enseguida el entrerriano agregó: “Teníamos fe porque en El Calafate el año pasado había funcionado muy bien, se vio por ahí un poco truncado el resultado porque en la clasificación Agustín rompió el motor. De todos modos, no pensábamos que iban a andar tan bien y sobre todo sorprendido con Nico Moscardini porque hizo todo perfecto”.

Sobre el triunfo de Moscardini, el entrerriano manifestó: “Más allá de que fue su debut, ya tenía dos años de experiencia dentro del equipo trabajando. Haber arrancado de esta manera me pone muy feliz”.

En el final, Martínez se refirió al momento en el que se informó que Moscardini era el ganador. “Estábamos en la zona de la técnica, todavía no había salido en la comunicación oficial y me cruzo con el Chata y me lo comenta, enseguida se lo comenté a Nico, que estaba ahí”.

Y cerró: “Ya lo que había hecho era brillante y coronarlo de esa manera. Le hubiese gustado ganarlo en pista, pero a veces los resultados se dan así”.