Murió el conductor que chocó contra un camión en Ruta 12 y luego se descerrajó un disparo tras un gravísimo episodio ocurrido alrededor de las 01:50 del jueves 19 de febrero en el kilómetro 608 de la Ruta Nacional Nº 12, en jurisdicción del departamento La Paz. En el lugar colisionaron un camión y una camioneta que circulaban en sentidos contrarios, y minutos después del impacto el conductor del vehículo menor, se efectuó un disparo en la cabeza.

Personal de Comisaría Primera de La Paz intervino en el siniestro vial y constató que la camioneta realizaba maniobras en zigzag, previas al choque. El impacto se produjo contra la rueda delantera izquierda del camión, lo que generó importantes daños y el vuelco del transporte de carga que se dirigía desde Esquina hacia Concordia.

Mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor, el conductor de la camioneta, un hombre de 64 años oriundo de la zona de Arroyo Hondo, se efectuó un disparo con un arma de fuego calibre .22. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde a las 14:20 se informó su fallecimiento, se confirmó a Elonce.

La Unidad Fiscal de La Paz dispuso la autopsia correspondiente y la posterior entrega del cuerpo a sus familiares. El hecho quedó en etapa investigativa para esclarecer las circunstancias que rodearon tanto el siniestro vial como la posterior decisión del conductor.