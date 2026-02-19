Cierre de FATE: en lo que va de la gestión Milei, se perdieron casi 22 mil empresas y 290 mil trabajadores

La empresa fabricante de neumáticos FATE anunció su cierre definitivo y el despido de sus más de 900 empleados, pero el Ministerio de Capital Humano declaró la conciliación obligatoria por 15 días, frenando la decisión de la empresa.

A través de un comunicado, FATE expresó: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”. Por su parte, Capital Humano señaló que con la conciliación la empresa deberá revertir su decisión de cerrar.

En los primeros 2 años de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) cerraron casi 22 mil empresas, lo que afectó a 290 mil puestos de trabajo, principalmente en los rubros de industria y construcción.

Casi 22 mil empresas menos con respecto a 2023

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 (último mes del gobierno del Frente de Todos) e igual mes de 2025 (último dato disponible) se perdieron 21.938 empresas, pasando de 512.357 a 490.419. Esto implica una caída del 4,3% en el total de compañías.

Un informe realizado por el think tank Fundar en base a estos datos señala que la performance de las empresas en la gestión de Milei marca “la peor caída en los primeros 24 meses de un gobierno” desde el comienzo de los registros, a finales de la década del ‘90.

En tanto, durante la última gestión del Frente de Todos el número de empresas se mantuvo prácticamente sin cambios (aumentó 0,4%, unas 2.279 compañías), mientras que en la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) hubo una pérdida del 4,4% (-23.632).

La SRT releva la cantidad de empresas que contratan seguros de riesgo de trabajo y los empleados inscriptos en el sistema, algo que resulta obligatorio a la hora de contratar a una persona. Según explicó Fundar, este registro “considera como empresa a cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares”.

Según la información oficial, en los últimos 2 años los rubros más afectados por la pérdida de empresas fueron los servicios de transporte y almacenamiento (caída del 13,3%), inmobiliarias (-10,4%), construcción (-8%), servicios profesionales y científicos (-7,4%) e industria (-4,9%).

Por el contrario, aumentó el número de empresas en las actividades administrativas (6,9%), las asociaciones y servicios personales (3,2%), y la minería (1,5%).

En este contexto, las provincias en las que cerraron más empresas fueron La Rioja (-13,9%), Chaco (-12%), Catamarca (-10,8%), Tierra del Fuego (-10%) y Corrientes (-9,2%).

290 mil puestos de trabajo perdidos

Si se considera el número de trabajadores registrados en las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 290 mil puestos de trabajo (una caída del 3%). El número incluye también a los empleados de la administración pública de todos los niveles del Estado y se aproxima al informado por la Secretaría de Trabajo de la Nación (-272 mil), construido a partir de otras fuentes de datos.

En la gestión del Frente de Todos el número de empleados aumentó en 670 mil (7,3%), un casi un tercio de los cuales (200 mil) se explica por un incremento en el empleo público. Mientras que en la gestión de Cambiemos la caída fue de 139 mil empleos (-1,5%).

Por rubros, los sectores más afectados en los últimos 2 años fueron los de la construcción (-15%), inmobiliarias (-7,3%), la industria (-6%), la administración pública y los servicios profesionales (ambos registraron caídas del 4,9%).

Por el contrario, enseñanza (+6,3%), salud y agricultura (ambas con el 2,5%) sumaron más empleo, mientras que la minería y el comercio se mantuvieron estables.

Por provincias, las que registraron mayor pérdida de puestos de trabajo fueron Chubut (-36%), Tierra del Fuego (-14,2%), La Rioja (-13,3%) y Santa Cruz (-11,1%). Neuquén (donde está ubicado Vaca Muerta) fue la única que creó empleo (aumentó 28,3% en los últimos 2 años).

