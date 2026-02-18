Gualeguay marchó por justicia para Vanesa López y exigió perpetua para Ernesto Camaño

Este miércoles por la tarde se realizó en Gualeguay una marcha en pedido de justicia por Vanesa López, la mujer de 39 años asesinada el jueves 12 de febrero en el Barrio Matadero. La convocatoria fue impulsada por la Multisectorial de Mujeres de la ciudad, que concentró desde las 18.30 en la Plaza San Martín bajo la consigna de exigir “Verdad y Justicia”.

El femicidio de López generó una profunda conmoción en la comunidad. El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre continuación de calle La Paz, en inmediaciones del Molino y a metros de la costanera sur-oeste. La víctima fue hallada sin vida con heridas de arma blanca o provocadas con un objeto punzante.

Por el hecho permanece detenido Ernesto Fabián Camaño, de 50 años, quien estuvo alojado en la Jefatura Departamental y posteriormente fue internado en el Hospital de Salud Mental.

Desde la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay expresaron con firmeza: “JUSTICIA!!! Y que la cadena de responsabilidades quede en evidencia, que se hagan cargo de las fallas a la hora de atender casos de urgencia, la negligencia costó una vida, el femicida debe pagar con prisión perpetua pero también quienes no hicieron su trabajo para evitarlo deben dar respuesta. Ley Micaela ya!! Obligatoria capacitación de todas las líneas policiales y sanciones para los negligentes!!”.

Además, remarcaron: “Nos movilizamos para exigir Verdad y Justicia. Porque no fue un hecho aislado. Porque nos faltan. Porque necesitamos que nos crean”.