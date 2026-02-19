Investigan el hallazgo de un cadáver dentro de un auto en Paraná

Un cadáver fue hallado este jueves en Paraná, dentro de un vehículo. Los restos –un hombre de alrededor de 30 años– fueron localizados dentro de un Renault 12 en estado de abandono, en un avanzado estado de descomposición.

La Policía trabaja en la zona. El cuerpo fue retirado del vehículo y será analizado por el médico forense. Hasta la zona llegaron personas que aseguraron ser familiar, pero aún la identidad no ha sido revelada.

El fiscal de turno tomó intervención y ordenó las pericias de rigor.

Ahora, foto Reporte 100.7