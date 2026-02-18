Reggiardo no se presentó y fracasó la audiencia en la causa por coacciones a la jueza Castagno

La audiencia de elevación a juicio en la causa que se le sigue al abogado Carlos Reggiardo fracasó este miércoles por la ausencia del imputado. El letrado, conocido por ejercer la defensa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, no se presentó a la convocatoria prevista para las 17 ante la jueza de Garantías Paola Firpo, en los Tribunales de Paraná. Tampoco compareció ningún defensor en su representación. En la sala sólo estuvieron la magistrada, el fiscal Martín Abraham y personal del Poder Judicial encargado de coordinar las audiencias.

Tras la espera reglamentaria, y siendo las 17.20, la magistrada resolvió dar por fracasada la audiencia. ANÁLISIS, presente en la sala, también presenció que el personal de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) intentó comunicarse al teléfono del abogado para intentar obtener una explicación por su inasistencia, pero no hubo respuesta. Antes de adoptar la decisión, Firpo dejó constancia de que, según lo informado por OGA, todas las partes habían sido notificadas en tiempo y forma.

La jueza explicó además que el imputado podrá presentar una justificación por su ausencia. En caso de no hacerlo, la Fiscalía evaluará los pasos a seguir frente a la incomparecencia en una instancia clave del proceso penal en su contra.

La fiscalía le imputa al abogado coacciones contra la jueza Castagno.

Reggiardo está imputado por presuntas coacciones agravadas contra la jueza María Carolina Castagno, a quien —según la acusación fiscal— habría intentado amedrentar al advertirle que promovería un jury en su contra si no se apartaba del tribunal designado para juzgar la causa por supuestos sobreprecios en la pavimentación de 14 cuadras en Santa Elena, expediente en el que está imputado Rossi junto a otros exfuncionarios. Castagno fue designada presidenta de ese tribunal, y en ese contexto el abogado presentó recusaciones e inhibiciones contra ella y otros magistrados.

El fiscal auxiliar de Paraná, Abraham, lleva la causa caratulada “Reggiardo Carlos Guillermo s/ Coacciones agravado”, que se inició el 27 de junio de 2025. Según la imputación, el letrado habría exigido mediante un escrito que Castagno se abstuviera de intervenir en el juicio oral, bajo amenaza de denunciarla por prevaricato ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, “con plena conciencia de la falsedad de tales acusaciones”.

La acusación sostiene además que, en un presunto intento de frustrar el inicio del debate oral y obstaculizar la acción de la justicia, Reggiardo promovió recusaciones contra la magistrada y los vocales Alejandro Grippo y Juan Francisco Malvasio, planteos que fueron rechazados el 25 de junio de 2025 por considerarse carentes de sustento legal.

Causa en Gualeguay

En Gualeguay también hay una causa contra el abogado. En septiembre del año pasado, los fiscales de Gualeguay Mariángeles Schell y Rodrigo Molina solicitaron la elevación a juicio de dos causas acumuladas, en la que le imputan los delitos de desobediencia judicial en un caso, y coacciones agravadas contra una funcionaria pública, perturbación de audiencia y desobediencia judicial en el otro, ambos en un contexto de violencia de género.

En el primer hecho endilgado al abogado oriundo de Victoria se lo acusa de haber desobedecido una orden judicial emitida el 16 de octubre de 2024 y reiterada el 31 de marzo de 2025, dictada por la jueza Rosa Fernández Campasso, quien le exigía iniciar y acreditar un curso de capacitación sobre violencia de género en la Asociación Pablo Besson. Según la Fiscalía, el imputado no cumplió con esta disposición entre el 5 de noviembre de 2024 y el 3 de abril de 2025, a pesar de estar debidamente notificado. La medida se originó a raíz de un episodio de violencia de género que Reggiardo habría protagonizado el 26 de agosto de 2024 en la mesa de entradas de la Fiscalía de Gualeguay, donde habría tenido una "actitud corporal agresiva y beligerante" con insultos, gritos y golpes en el mostrador. Este hecho habría causado malestar y temor en las empleadas. La calificación legal para este hecho es desobediencia judicial.

El segundo hecho ocurrió el 9 de mayo de 2025 durante una audiencia de remisión a juicio en el Juzgado de Garantías de Gualeguay. Se acusa a Reggiardo de perturbar el acto procesal a cargo de la jueza Alejandra Gómez mediante "conductas coactivas" para impedir que la magistrada desarrollara la audiencia. Según los fiscales, Reggiardo buscaba suprimir la decisión de la jueza y reemplazarla por la suya, menoscabando su libertad. Durante la audiencia, el imputado le dijo a la jueza frases como: "considero que usted no está a la altura de llevar adelante este juicio", "usted desprestigia el derecho", "usted es una delincuente", y "los jueces como usted tienen que salir de la justicia". Además, la amenazó con denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, comenzó a filmar a la jueza con su celular, desobedeciendo la orden de detenerse, lo que forzó a la magistrada a suspender la audiencia. Posteriormente, el mismo día, realizó una publicación en el sitio web "La Caldera" con el titular "La jueza de la vergüenza", que finalizaba con la frase: "no habrá paz donde reine la impunidad con toga", lo que la Fiscalía consideró otra amenaza. Los delitos imputados son coacciones agravadas contra una funcionaria pública, en concurso ideal con perturbación en audiencia y en concurso real con desobediencia judicial, todo en un contexto de violencia de género.