Milei hará este jueves su viaje N°14 a Estados Unidos y formará parte del Consejo de Paz de Trump

En medio del debate de la reforma laboral, el presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar del primer encuentro del Consejo de la Paz promovido por Donald Trump.

Será la primera de las dos giras que tiene previstas a ese país en menos de un mes. El mandatario se reunirá en la capital estadounidense con otros mandatarios alineados con la Casa Blanca. El Presidente encabezará su viaje número 14 a los Estados Unidos desde diciembre de 2023.

El mandatario partirá hoy después del mediodía rumbo a la capital estadounidense y regresará el viernes a Buenos Aires. La visita coincidirá con días decisivos en el Congreso, donde se prevé el tratamiento de la reforma laboral, y el paro nacional de la CGT . Sin embargo, el jefe de Estado mantendrá su agenda internacional sin modificaciones. El oficialismo planea sesionar en Diputados mañana para tratar la reforma y podría salir la media sanción al día siguiente, publicó Bae Negocios.

La comitiva será reducida. Lo acompañarán a bordo del avión presidencial su hermana, Karina Milei, secretaria general de Presidencia, y el canciller Pablo Quirno.

El primer viaje tendrá como eje central participar del foro multilateral organizado por el republicano Trump, en el marco del Consejo de Paz, que busca promover la desarticulación de conflictos en Medio Oriente.

El evento está previsto para mañana con una asistencia bastante mínima, ya que no tendrá representación europea. De nuestra región, estarán Argentina y Paraguay. Tras el encuentro, el mandatario regresará a Buenos Aires antes de partir nuevamente a Estados Unidos a principios de marzo.

La nueva gira a Estados Unidos busca ratificar el alineamiento estratégico internacional con el gobierno de Trump. También el equipo económico buscará abrir puertas para atraer inversiones y reforzar vínculos con actores financieros.

Milei volverá a partir hacia el norte el 7 de marzo, cuando tiene previsto viajar a Miami, donde participará de una cumbre de presidentes centrada en el debate sobre la influencia de China en áreas estratégicas de América Latina, especialmente en infraestructura y recursos naturales.

A esa una reunión de mandatarios de derecha asistirán Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y Santiago Peña (Paraguay).

El Presidente continuará su agenda en Nueva York. Será el orador principal en el evento denominado "Argentina Week", un encuentro que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo que reunirá a empresarios y ejecutivos internacionales. Milei expondrá ante referentes del sector financiero con el objetivo de fortalecer vínculos y promover la llegada de inversiones al país, publicó BaeNegocios.

Finalmente, Milei regresará al país para asistir el 11 de marzo a la ceremonia de traspaso presidencial en Chile de Gabriel Boric a Antonio Kast.

Agenda del presidente Javier Milei

Miércoles 18 de febrero

13 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación y comitiva hacia la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, donde arribará a las 19:30hs (hora Argentina).

Jueves 19 de febrero

Horario a confirmar- Arribo del Presidente al Instituto de la Paz, Donald J. Trump

10:00 a 12:00 hs - Participación del Presidente Javier Milei en la Sesión Inaugural del Board of Peace.Horario a confirmar - Traslado hacia el lugar de alojamiento y posteriormente hacia la Base Aerea Andrews.19:00 hs a 21:00 hs - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación y comitiva hacia la República Argentina.

Viernes 20 de febrero

07:30 hs - Arribo a la Ciudad de Buenos Aires