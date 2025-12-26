Fin de semana bajo agua: rige alerta naranja para este sábado en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia la llegada de un sistema frontal para este sábado en Entre Ríos que provocará un cambio en las condiciones del tiempo. En algunas zonas, el fenómeno será más intenso.

El SMN emitió alerta amarillo en toda la provincia y especialmente alerta naranja en 10 departamentos del centro y norte provincial que esperan lluvias y tormentas más intensas. Conocé en detalle.

Alerta amarillo:

Entre la madrugada y la tarde de este sábado rige un alerta amarillo en toda la provincia. En el caso del sur entrerriano, se aguarda solamente para horas de la mañana.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, publicó Ahora.

Alerta naranja:

El alerta naranja es para este sábado en horas de la mañana en: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.