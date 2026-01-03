Argentina cayó ante Estados Unidos en el segundo día de la United Cup

Este sábado, el equipo argentino de tenis enfrentó a los Estados Unidos en el marco de la United Cup. En el RAC Arena de Perth, Australia, los argentinos saltaron al rectángulo de juego luego de una muy buena victoria ante España, obtenida en el día inaugural (3-0).

El primero de los partidos fue el single masculino que enfrentó a Sebastián Báez, preclasificado 14°, y Taylor Fritz, preclasificado 1°. El argentino sorprendió y luego de perder el primer set por 6/4 dio vuelta el encuentro y se impuso por 7/5 y 6/4 para darle el primer punto a la Argentina.

En el single femenino, la marplatense Solana Sierra debió enfrentarse a Coco Gauff, pero en el partido no hubo equivalencias. Fue victoria de la estadounidense, primera preclasificada del torneo, por un doble 6/1 veloz que puso la serie 1-1.

En el duelo de dobles mixto repitió Gauff acompañada por Christian Harrison para Estados Unidos; mientras que Argentina saltó al campo de juego con María Carle y Guido Andreozzi. Desafortunadamente, los argentinos cayeron por 6/4 y 6/1, de manera que Estados Unidos se quedó con la victoria por 2-1.

El Grupo A continuará el lunes con la disputa del duelo entre los Estados Unidos y España que definirá el ordenamiento en la tabla de posiciones. A partir de esos resultados quedará determinado cómo continuará la disputa del torneo. El ganador del grupo será acreedor del boleto a los cuartos de final.