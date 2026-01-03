Cinco partidos darán inicio a la tercera fecha de la Copa Entre Ríos

Luego de varias postergaciones producto del mal tiempo, la Copa Entre Ríos de fútbol masculino finalmente disputará su tercera fecha este fin de semana. Serán cinco partidos los que se llevarán a cabo este sábado para dar inicio a la última jornada de la primera rueda del torneo.

La tercera fecha continuará con el grueso de partidos este domingo (14 en total) y quedará solo un partido pendiente para el lunes. Ese último encuentro será por la Zona 10 y lo protagonizarán Unión de Concordia y América de Federación.

Este sábado habrá actividad por la Zona 1. En la ciudad de Crespo, Unión recibirá a Don Bosco en el cierre de la primera rueda. El Cervecero viene de perder como visitante ante Arsenal de Viale por 1-0; mientras que el Salesiano cayó como local ante Peñarol por 3-1, por lo que ambos buscarán volver a la victoria en el duelo que comenzará a las 17.30.

Por la Zona 3 también habrá acción en Crespo. A partir de las 20.30, Cultural recibirá a El Porvenir de Santa Anita. El conjunto crespense viene de una agitada igualdad por 3-3 ante La Academia de General Galarza; mientras que El Porvenir llega tras una victoria como local frente a Defensores del Oeste de Basavilbaso.

En el marco de la Zona 6, Deportivo Ubajay será anfitrión de Juventud Urdinarrain. El duelo comenzará a las 20 y enfrentará al anfitrión, que viene de ganarle a María Auxiliadora por 2-0; con un elenco que viene de igualar con Parque Sur por 0-0.

Dentro de la Zona 7, Almagro de Concepción del Uruguay será anfitrión de Social y Deportivo San José a partir de las 21. El equipo uruguayense viene de vencer a Rivadavia en un partidazo por 4-3; mientras que el Auriazul llega de una ajustada victoria ante Libertad de Concordia por 1-0.

La Zona 9 tendrá un único encuentro entre La Florida de Chajarí y Colegiales de Concordia en la localidad del departamento Federación. Ambos equipos vienen de empatar: La Florida lo hizo por 2-2 ante Cosmos; mientras que el Franjeado igualó 0-0 con La Bianca en el duelo concordiense.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 3

-Zona 1:

Sábado 3/1:

17.30: Unión (Crespo) - Don Bosco.



Domingo 4/1:

18: Peñarol - Arsenal (Viale).



-Zona 2:

Domingo 4/1:

17: Peñarol (Basavilbaso) - Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó).

17.45: Newell’s (Victoria) - Sarmiento (Crespo).



-Zona 3:

Sábado 3/1:

20.30: Cultural (Crespo) - El Porvenir (Santa Anita).



Domingo 4/1:

20: Defensores del Oeste (Basavilbaso) - La Academia (General Galarza).



-Zona 4:

Domingo 4/1:

17.30: Urquiza (Santa Elena) - Caballú (La Paz).

17.45: Malvinas (Federal) - Camba Cuá (Santa Elena).



-Zona 5:

Domingo 4/1:

19: Atlético Colonia Elía - Deportivo San Marcial.

20.30: Deportivo Urdinarrain - Engranaje (Concepción del Uruguay).



-Zona 6:

Sábado 3/1:

20: Deportivo Ubajay - Juventud Urdinarrain.



Domingo 4/1:

21: Parque Sur (Concepción del Urugauy) - María Auxiliadora (Concepción del Uruguay).



-Zona 7:

Sábado 3/1:

21: Almagro (Concepción del Uruguay) - San José.



Domingo 4/1:

18: Libertad (Concordia) - Rivadavia (Concepción del Uruguay).



-Zona 8:

Domingo 4/1:

18: Defensores de Nébel (Concordia) - Juventud Unida (General Campos).

19: Atlético Liebig - Lanús (Concepción del Uruguay).



-Zona 9:

Sábado 3/1:

19.30: La Florida (Chajarí) - Colegiales (Concordia).



Domingo 4/1:

19: La Bianca (Concordia) - Cosmos (Federación).



-Zona 10:

Domingo 4/1:

20: 1° de Mayo (Chajarí) - Independiente (Villa del Rosario).



Lunes 5/1:

21: Unión (Concordia) - América (Federación).