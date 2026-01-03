Confirmaron el fixture para 2026 del Campeonato Entrerriano de Canotaje

En las últimas horas confirmaron el calendario de competencias para el Campeonato Entrerriano de Canotaje 2026. La actividad comenzará en Paraná, única ciudad que recibirá dos fechas del torneo. También habrá competencia en Colón, Concordia y Diamante.

Desde la Federación aclararon que todas estas fechas están sujetas a posibles modificaciones. Dependerá de las necesidades de la organización o la situación climática.

El fixture de la competencia será el siguiente:

-Fecha 1: 21 y 22 de febrero - Paraná (Rowing).

-Fecha 2: 25 y 26 de abril - Colón.

-Fecha 3: 16 y 17 de mayo - Paraná (Náutico).

-Fecha 4: 8 y 9 de agosto - Concordia.

-Fecha 5: 12 y 13 de septiembre - Diamante.

Además de la actividad prevista dentro del calendario 2026, habrá un bonus track que se dará antes del inicio del calendario. El fin de semana del 17 y 18 de enero se disputará el short maratón en Concepción del Uruguay con participación de palistas de toda la provincia.

El Campeonato Entrerriano incluye a todas las categorías: K1, K2, K4, T1, T2, 430 y SUP.