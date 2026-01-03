Copa Entre Ríos: Don Bosco venció a Unión de Crespo a domicilio

Este sábado hubo actividad correspondiente a la tercera fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. Después de múltiples postergaciones de la segunda fecha, finalmente comenzó la tercera jornada para darle continuidad a la fase de grupos.

El primero de los partidos fue en el estadio Mundialista 25 de Agosto, en donde Unión de Crespo recibió a Don Bosco por la Zona 1. El partido acabó en victoria del Salesiano por 3-0 gracias a los goles de Milton retamar, Isaías Schneider y Tomás Albornoz.

De esta manera sumó su segunda victoria en tres presentaciones: en la primera fecha había goleado a Arsenal de Viale por 4-0 y en la segunda cayó ante Peñarol por 3-1. Justamente el conjunto vialense y el Tricolor completarán la fecha este domingo a partir de las 18.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 3

-Zona 1:

Sábado 3/1:

Unión (Crespo) 0-3 Don Bosco.



Domingo 4/1:

18: Peñarol - Arsenal (Viale).



-Zona 2:

Domingo 4/1:

17: Peñarol (Basavilbaso) - Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó).

17.45: Newell’s (Victoria) - Sarmiento (Crespo).



-Zona 3:

Sábado 3/1:

20.30: Cultural (Crespo) - El Porvenir (Santa Anita).



Domingo 4/1:

20: Defensores del Oeste (Basavilbaso) - La Academia (General Galarza).



-Zona 4:

Domingo 4/1:

17.30: Urquiza (Santa Elena) - Caballú (La Paz).

17.45: Malvinas (Federal) - Camba Cuá (Santa Elena).



-Zona 5:

Domingo 4/1:

19: Atlético Colonia Elía - Deportivo San Marcial.

20.30: Deportivo Urdinarrain - Engranaje (Concepción del Uruguay).



-Zona 6:

Sábado 3/1:

20: Deportivo Ubajay - Juventud Urdinarrain.



Domingo 4/1:

21: Parque Sur (Concepción del Uruguay) - María Auxiliadora (Concepción del Uruguay).



-Zona 7:

Sábado 3/1:

21: Almagro (Concepción del Uruguay) - San José.



Domingo 4/1:

18: Libertad (Concordia) - Rivadavia (Concepción del Uruguay).



-Zona 8:

Domingo 4/1:

18: Defensores de Nébel (Concordia) - Juventud Unida (General Campos).

19: Atlético Liebig - Lanús (Concepción del Uruguay).



-Zona 9:

Sábado 3/1:

EN JUEGO: La Florida (Chajarí) - Colegiales (Concordia).



Domingo 4/1:

19: La Bianca (Concordia) - Cosmos (Federación).



-Zona 10:

Domingo 4/1:

20: 1° de Mayo (Chajarí) - Independiente (Villa del Rosario).



Lunes 5/1:

21: Unión (Concordia) - América (Federación).