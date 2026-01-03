Copa Entre Ríos: Don Bosco venció a Unión de Crespo a domicilio

Don Bosco sorprendió en Crespo y sumó su segunda victoria de la Copa.
Este sábado hubo actividad correspondiente a la tercera fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. Después de múltiples postergaciones de la segunda fecha, finalmente comenzó la tercera jornada para darle continuidad a la fase de grupos.
El primero de los partidos fue en el estadio Mundialista 25 de Agosto, en donde Unión de Crespo recibió a Don Bosco por la Zona 1. El partido acabó en victoria del Salesiano por 3-0 gracias a los goles de Milton retamar, Isaías Schneider y Tomás Albornoz.
De esta manera sumó su segunda victoria en tres presentaciones: en la primera fecha había goleado a Arsenal de Viale por 4-0 y en la segunda cayó ante Peñarol por 3-1. Justamente el conjunto vialense y el Tricolor completarán la fecha este domingo a partir de las 18.
Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 3
-Zona 1:
Sábado 3/1:
Unión (Crespo) 0-3 Don Bosco.
Domingo 4/1:
18: Peñarol - Arsenal (Viale).
-Zona 2:
Domingo 4/1:
17: Peñarol (Basavilbaso) - Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó).
17.45: Newell’s (Victoria) - Sarmiento (Crespo).
-Zona 3:
Sábado 3/1:
20.30: Cultural (Crespo) - El Porvenir (Santa Anita).
Domingo 4/1:
20: Defensores del Oeste (Basavilbaso) - La Academia (General Galarza).
-Zona 4:
Domingo 4/1:
17.30: Urquiza (Santa Elena) - Caballú (La Paz).
17.45: Malvinas (Federal) - Camba Cuá (Santa Elena).
-Zona 5:
Domingo 4/1:
19: Atlético Colonia Elía - Deportivo San Marcial.
20.30: Deportivo Urdinarrain - Engranaje (Concepción del Uruguay).
-Zona 6:
Sábado 3/1:
20: Deportivo Ubajay - Juventud Urdinarrain.
Domingo 4/1:
21: Parque Sur (Concepción del Uruguay) - María Auxiliadora (Concepción del Uruguay).
-Zona 7:
Sábado 3/1:
21: Almagro (Concepción del Uruguay) - San José.
Domingo 4/1:
18: Libertad (Concordia) - Rivadavia (Concepción del Uruguay).
-Zona 8:
Domingo 4/1:
18: Defensores de Nébel (Concordia) - Juventud Unida (General Campos).
19: Atlético Liebig - Lanús (Concepción del Uruguay).
-Zona 9:
Sábado 3/1:
EN JUEGO: La Florida (Chajarí) - Colegiales (Concordia).
Domingo 4/1:
19: La Bianca (Concordia) - Cosmos (Federación).
-Zona 10:
Domingo 4/1:
20: 1° de Mayo (Chajarí) - Independiente (Villa del Rosario).
Lunes 5/1:
21: Unión (Concordia) - América (Federación).