Este viernes, Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol profesional. El lateral izquierdo de 38 años oriundo de Villa Constitución, Santa Fe, deja la actividad luego de 19 años de carrera en los que vistió las camisetas de Newell’s, River, Milan, Monterrey, Libertad de Paraguay y Quilmes.

Su último paso fue en el Cervecero, donde apenas jugó nueve partidos a lo largo del año, postergado constantemente como consecuencia de las lesiones. Uno de esos encuentros fue curiosamente ante Patronato en el empate 1-1 que tuvo lugar el pasado 10 de mayo de 2025.

En su Instagram, Piri publicó: “Después de 19 años hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa que fui muy feliz y que disfruté muchísimo”. Luego agradeció a compañeros, empleados de los clubes en los que estuvo, cuerpos técnicos y médicos, dirigentes y periodistas.

También realizó una dedicatoria especial a su familia por el acompañamiento y a los hinchas de cada club al que representó a lo largo de su carrera.

Datos

En su carrera, Vangioni jugó un total de 487 partidos en los que anotó 16 goles y repartió 29 asistencias. Recibió un total de 137 tarjetas amarillas y fue expulsado en siete ocasiones: dos por doble amarilla y cinco por roja directa.

Además ganó 12 títulos como profesional, siendo su paso por River el más productivo, ya que allí obtuvo seis títulos: Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Suruga Bank, Recopa Sudamericana, Liga Argentina y Copa Campeonato. También fue campeón en Paraguay (Torneo Apertura), México (Champions League, Apertura y Copa de México en dos oportunidades) e Italia (Supercopa).

Pese a contar con varios años de buenos rendimientos, tuvo pocas posibilidades en la selección argentina mayor. Jugó apenas tres partidos en diferentes momentos de su carrera.