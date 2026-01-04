Copa Entre Ríos: San José ganó en el inicio de la cuarta fecha

Este sábado hubo solo un partido correspondiente a la cuarta fecha, primera de la segunda rueda, de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. En el estadio Juan Jorge Stauber de Urdinarrain, Deportivo de esa localidad recibió a Social y Deportivo San José, en el marco de la Zona 3.

El ganador fue el visitante, que se impuso por 2-1 gracias a los goles de María Ortiz y Jésica Villalba. Con el triunfo, el equipo sanjosesino llegó a su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones dentro del torneo: previamente venció a este mismo rival por 3-0 y a Sportivo Peñarol de Tala por 6-0.

La actividad por el torneo femenino continuará este domingo e incluso habrá un partido en Paraná. En la capital provincial, San Benito Paraná recibirá a Barrios Sud a partir de las 17.30. Por la misma zona y apenas 15 minutos más tarde comenzará el duelo entre Malvinas y Caballú de La Paz.

Fixture y resultados | Copa Entre Ríos | Fecha 4

-Zona 1:

Domingo 4/1:

17.30: San Benito Paraná - Barrio Sud (Villaguay).

17.45: Malvinas (La Paz) - Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 4/1:

17: Santa María de Oro (Concordia) - Los Teros (Feliciano).

19: Atlético Nueva Vizcaya - Santa Rosa (Chajarí).



-Zona 3:

Sábado 3/1:

Deportivo Urdinarrain 1-2 San José.

Libre: Peñarol (Rosario del Tala).



-Zona 4:

Domingo 4/1:

20: Gimnasia (Concepción del Uruguay) - Juventud Unida (Gualeguaychú).

Libre: La Higuera (Concepción del Uruguay).



-Zona 5:

Domingo 4/1:

18: Atlético Uruguay - Independiente (Gualeguaychú).

Libre: La China (Concepción del Uruguay).