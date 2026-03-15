¿Quo vadis educación entrerriana?

La educación ha sido en Entre Ríos en las últimas décadas, una problemática a la cual los diferentes gobernadores, no han podido dar soluciones definitivas o que se prolonguen en el tiempo.

El actual gobernador, poco antes de asumir en el 2023, reclamaba “¿dónde están los sindicalistas que no le han hecho un paro a este gobierno?” a la vez que mencionaba como inaudito que haya trabajadores que ganen por debajo de la línea de pobreza. Esto pareció hacerse realidad ni bien asume su mandato, incluso sorprendiendo gratamente a algún sector sindical, en plena época estival convoca al diálogo salarial, se habla de la famosa “cláusula gatillo” que empataría la inflación, pega un par de brochazos en la pared de una escuela simbólicamente, ya que su atuendo no coincidía con la acción y promete una batería de medidas como un relevamiento estructural y fijar prioridades de arreglos en edificios olvidados hace decenas de años.

Pero el romance duró menos que el sueldo en el bolsillo de un docente, se cerró el año 2023 con una pérdida salarial, producto del desfasaje de diciembre, aproximada del 18% y las relaciones empezaron a tensarse y las expectativas y sonrisas en las reuniones a ausentarse.

Uno de los primeros roces, fue por el nombramiento de la actual Diputada nacional Alicia Fregonese al frente del Consejo General de Educación, muy cuestionada por sectores sindicales por “no cumplir los requisitos para el cargo”, sin embargo y aún con muchos cuestionamientos en su impericia al frente del CGE, el gobernador la sostuvo hasta su partida a un lugar más cómodo en el Congreso Nacional.

Posteriormente, en diciembre 2024, Frigerio decide la intervención del ex IOSPER, generando un nuevo conflicto con el principal gremio de la educación en la provincia que es AGMER, aunque posteriormente, con la creación de OSER, este aceptara ocupar un lugar en su estructura, junto al infaltable en todos los gobiernos, el sindicato de estatales UPCN, dirigido hace más de 20 años por José Allende.

La cláusula gatillo se sostuvo por un tiempo, pero se arrastraba el desfasaje inicial, siendo así que hoy, “los salarios de la educación entrerriana han perdido, solo en la era Frigerio, aproximadamente una cuarta parte de su poder adquisitivo” según los cálculos de Víctor Hutt, especialista en salario docente.

Aunque el Presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia Gastón Bagnat plantee lo contrario (Fuera de Juego – Somos Entre Ríos), el proyecto de reforma jubilatoria genera otro conflicto con los gremios de la educación y el gobierno, hay que recordar que los docentes entrerrianos, son unos de los sectores que tienen la llamada jubilación especial, por lo tanto, serían los primeros afectados en cuanto a la suba de la edad jubilatoria, artículo al parecer innegociable para el gobierno. Sobre este tema, no extrañó la dura respuesta del Sec. Gral. De AGMER Abel Antivero, ante las declaraciones sobre el tema del titular de UPCN Allende, hoy convertido en un impensado casi socio político del gobernador en temas como OSER o la Caja de Jubilaciones, con posiciones en las antípodas de los otros sindicatos del Estado entrerriano.

Pero sin lugar a dudas, el mayor conflicto, en medio de la crisis económica, entre el gobierno y los trabajadores de la educación es el salarial, “nosotros dijimos que no íbamos a pagar en negro” repetía en los medios el gobernador una y otra vez hace menos de un año, algo que prevé el Art. 82 Inc. d) de la Constitución provincial, sin embargo, tanto el FOPID (ex fondo de incentivo nacional) como la Conectividad, se agregan al salario de los activos sin recibir los descuentos correspondientes para la CJyPER y el OSER, por lo cual tampoco llegan a los jubilados. El último incremento salarial, también fue otorgado de dicha manera con códigos no remunerativos ni bonificables, con lo cual desfinancian asimismo a los organismos mencionados, algo que desde el mismo gobierno dicen querer evitar. Por supuesto y sin forzar mucho la imaginación, el primer sindicato en aceptar a libro cerrado esta oferta entregada primeramente a los estatales, fue UPCN, de la mano de José Allende.

Aunque no públicamente, hay docentes que cuestionan el nombramiento de la Directora de Educación Superior, Lic. Verónica Villagra, que, según lo dicho a Orilla y Media, “nunca habría ejercido como docente dentro del ámbito del nivel, si como docente universitaria y su título sería el de Licenciada en Trabajo Social, no siendo este título docente y dirige el nivel de formador de formadores y ETP", lo cual no invalida su capacidad, pero, luego de los fuertes cuestionamientos que tuvo la anterior titular del CGE por motivos similares, extraña una decisión de este tipo.

El derrotero de la educación entrerriana sigue a los golpes, como desde hace años, repleta de promesas preelectorales que carecen de cumplimiento y gobernadores repletos de eslóganes. Sigue sostenida solo por comunidades educativas organizadas en cooperadoras, docentes, padres preocupados, descuentos por paros en los ya magros salarios, aulas separadas por machimbre, caminos intransitables para llegar a clases y sueldos por debajo de la línea de pobreza que ubican a la provincia en la parte inferior de la tabla.

Por eso nos preguntamos ¿Quo vadis la educación entrerriana gobernador? O quizás podríamos parafrasear al querido Olegario V. Andrade, todo está como era entonces, cuando Ud. lo cuestionaba, las escuelas, los accesos, los sueldos.

(*) Director Orilla y Media