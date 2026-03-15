Con uno más, River aprovechó y venció a Sarmiento

Sebastián Driussi (centro) abrió el camino de la victoria de River frente a Sarmiento.
Este domingo por la noche, River Plate recibió a Sarmiento de Junín en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro del juego por la Zona B fue Darío Herrera, acompañado por Adrián Franklin en el VAR.
Nota en desarrollo.
Con el triunfo, el Millonario llegó a 17 puntos y se ubica en la cuarta posición de su grupo; mientras que el Verde quedó relegado a la 12ª posición con 10 unidades.
En la próxima fecha, el equipo de Facundo Sava recibirá a Aldosivi el domingo 22, desde las 15.30; mientras que a River le tocará visitar a Estudiantes de Río Cuarto ese mismo día desde las 17.45.
-SÍNTESIS-
River Plate 2-0 Sarmiento.
Goles:
41’PT: Sebastián Driussi.
26’ST: Ian Subiabre.
Expulsado:
39’PT: Gabriel Díaz (SAR).
Formaciones:
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.
DT: Eduardo Coudet.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Manuel García; Julián Contrera, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Junior Marabel.
DT: Facundo Sava.
Cambios:
ET: ingresó Joaquín Freitas por Kendry Páez (RIV).
15’ST: ingresó Diego Churín por Junior Marabel (SAR).
16’ST: ingresó Juan Quintero por Tomás Galván (RIV).
22’ST: ingresó Yair Arismendi por Carlos Villalba (SAR).
22’ST: ingresó Santiago Salle por Julián Contrera (SAR).
22’ST: ingresó Juan Cabrera por Thiago Santamaría (SAR).
27’ST: ingresó Kevin Castaño por Aníbal Moreno (RIV).
36’ST: ingresó Paulo Díaz por Lucas Martínez Quarta (RIV).
36’ST: ingresó Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (RIV).
44’ST: ingresó Jonatan Gómez por Cristian Zabala (SAR).
Amonestados:
15’PT: Gabriel Díaz (SAR).
26’PT: Lucas Martínez Quarta (RIV).
34’PT: Agustín Seyral (SAR).
47’PT: Cristian Zabala (SAR).
28’ST: Manuel García (SAR).
Árbitro: Darío Herrera. VAR: Adrián Franklin.
Estadio: Más Monumental.