Con uno más, River aprovechó y venció a Sarmiento

Sebastián Driussi (centro) abrió el camino de la victoria de River frente a Sarmiento.

Este domingo por la noche, River Plate recibió a Sarmiento de Junín en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro del juego por la Zona B fue Darío Herrera, acompañado por Adrián Franklin en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, el Millonario llegó a 17 puntos y se ubica en la cuarta posición de su grupo; mientras que el Verde quedó relegado a la 12ª posición con 10 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Facundo Sava recibirá a Aldosivi el domingo 22, desde las 15.30; mientras que a River le tocará visitar a Estudiantes de Río Cuarto ese mismo día desde las 17.45.

-SÍNTESIS-

River Plate 2-0 Sarmiento.



Goles:

41’PT: Sebastián Driussi.

26’ST: Ian Subiabre.



Expulsado:

39’PT: Gabriel Díaz (SAR).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.



Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Manuel García; Julián Contrera, Carlos Villalba, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Junior Marabel.

DT: Facundo Sava.



Cambios:

ET: ingresó Joaquín Freitas por Kendry Páez (RIV).

15’ST: ingresó Diego Churín por Junior Marabel (SAR).

16’ST: ingresó Juan Quintero por Tomás Galván (RIV).

22’ST: ingresó Yair Arismendi por Carlos Villalba (SAR).

22’ST: ingresó Santiago Salle por Julián Contrera (SAR).

22’ST: ingresó Juan Cabrera por Thiago Santamaría (SAR).

27’ST: ingresó Kevin Castaño por Aníbal Moreno (RIV).

36’ST: ingresó Paulo Díaz por Lucas Martínez Quarta (RIV).

36’ST: ingresó Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (RIV).

44’ST: ingresó Jonatan Gómez por Cristian Zabala (SAR).



Amonestados:

15’PT: Gabriel Díaz (SAR).

26’PT: Lucas Martínez Quarta (RIV).

34’PT: Agustín Seyral (SAR).

47’PT: Cristian Zabala (SAR).

28’ST: Manuel García (SAR).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Más Monumental.