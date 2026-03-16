“Nos descontrolamos después del primer gol”, expresó el ‘Yagui’ Forestello

El entrenador de Patronato, Rubén Forestello, analizó la dura derrota que sufrió Patronato a manos de Quilmes, en el marco de la quinta fecha de la Primera Nacional. El Yagui hizo hincapié en el primer gol del Cervecero y destacó que “tengo mis serias dudas de si en el primer gol estaba habilitado. Ahí nos descontrolamos”, se sinceró.

El técnico explicó que hasta ese momento el equipo tenía el control del trámite. “En el primer tiempo estábamos bien, pero ese primer gol detonó todo”, afirmó. A partir de allí, Patronato perdió orden y comenzó a sufrir el partido. “Nos amonestaron al cuatro (en referencia a Juan Salas) y hubo algunas cuestiones que quedaron en la cancha. Después nos costó”, agregó.

El segundo tanto terminó de complicar el panorama Rojinegro. “Fue un zapatazo imposible de sacar para Alan Sosa. Con el 2 a 0 los tiempos los manejaron ellos”, explicó.

El entrenador también se refirió a las modificaciones que realizó durante el entretiempo. “Rompimos la línea de cinco y buscamos más desequilibrio. Sabíamos que íbamos a necesitar energía y velocidad”.

A pesar del resultado adverso, remarcó que el equipo mostró una reacción luego del tercer gol y generó algunas situaciones, aunque sin la claridad necesaria para concretarlas. “Tuvimos nuestras situaciones, pero no pudimos convertir”, resumió.

Por otra parte, de cara a lo que viene, el entrenador pidió calma y enfocarse en el trabajo de la semana. El equipo tendrá ahora dos partidos consecutivos como local, aunque evitó poner el foco en la presión de esos encuentros. “Recién arranca el torneo. Los años me dicen que tengo que estar tranquilo y enfocarme en recuperar a los chicos”, expresó.

En ese sentido, también mostró preocupación por la cantidad de lesionados en el plantel. “No tenemos variantes en algunos lugares. Hay jugadores que todavía no podemos recuperar y eso complica”, explicó, mencionando especialmente los casos de los marcadores centrales Gabriel Díaz y Facundo Díaz.

Finalmente, reconoció que la derrota duele, pero insistió en la necesidad de mantener la calma y continuar trabajando. “A nadie le gusta que a su equipo le hagan tres goles. Este resultado no lo esperábamos, pero tenemos que mantener la tranquilidad y seguir mejorando”.