Pruebas prohibidas de velocidad y destrezas: detuvieron a 24 personas y retuvieron 27 motos en Paraná

Las maniobras no sólo infringían normas de tránsito, sino que podrían configurar un delito contra la seguridad pública.

Luego de numerosos llamados al 911, que indicaban que un numeroso grupo de motociclistas realizaba maniobras peligrosas y conducción temeraria, que incluían pruebas de velocidad y destrezas en Acceso Norte, la policía realizó un importante operativo en la zona del parque Botánico de Paraná.

Las maniobras no sólo infringían normas de tránsito, sino que podrían configurar un delito contra la seguridad pública.

Ante ello, la policía planificó un operativo de control móvil, que obtuvo resultados positivos y sin personas lesionadas.

Durante la jornada, fueron detenidas 19 personas mayores, 5 menores, 22 motos retenidas y 5 motos secuestradas.

Pese al cerramiento en las calles de la zona, algunos jóvenes lograron escaparse por zonas de campo y otros finalmente pudieron ser detenidos en calle Londero y arterias periféricas.