Básquet: Tomás de Rocamora perdió un partido clave ante Deportivo Norte

Tomás de Rocamora perdió por 80 a 69 frente a Deportivo Norte de Armstrong, por una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El Rojo peleó, pero no pudo ante un rival directo en la lucha por la Permanencia en la competición.

La primera parte

En el inicio del juego no hubo un claro dominador, sino que ambos equipos fueron certeros en el momento de lastimar al rival. A la hora de organizar el juego, Mignani manejaba los hilos en la ofensiva de los tigres, acompañado de un eficaz Celestino Cupulutti en tiros externos y un fuerte Marco Luchi en defensa. Por otro lado, la visita lastimó dentro de la zona pintada y con lanzamientos cortos, llegando a cerrar el primer cuarto 19-17.

El segundo parcial se desarrolló con la misma tendencia. Cupulutti se mantuvo como el principal protagonista en el local, mientras que Acevedo hizo crecer a su equipo desde el poste bajo. Para cerrar la primera mitad, Rocamora impuso una zona 2-3 que disminuyó el goleo de Los Tigres acercó a la visita a un doble de cara al descanso largo.

La etapa complementaria

Los dirigidos por Cupulutti fueron brevemente superiores en el comienzo del tercer cuarto, pero la visita reaccionó al instante volviendo a la zona del segundo cuarto y aprovechando Maeso en el poste junto con Acevedo. Un factor importante del juego fue que en su mayoría ambos jugaron en bonus. En el local se destacaron las apariciones de Alonso que le permitió al local culminar el tercer cuarto 57-55.

En los dos minutos iniciales del último cuarto, el Deportivo Norte se impuso con actitud y eso le permitió llevar el juego a su ritmo durante la mayoría del cuarto. Por momentos y de igual manera, los dirigidos por Amato se acercaron nuevamente en el marcador gracias a reiteradas acciones de Maeso. Cerca del final, dos triples consecutivos de Catani le pusieron el sello al encuentro en Armstrong y el juego culminó 80-69.