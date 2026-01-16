Colón le extendió la licencia al “Pulga” Rodríguez y no pudo entrenar

Colón de Santa Fe le extendió la licencia al “Pulga” Rodríguez y no pudo entrenar en la jornada de este viernes.

La historia entre Luis Miguel Pulga Rodríguez y Colón se fue tensando en el último tiempo, tanto por la acumulación de decepciones futbolísticas como diferencias fuera de la cancha, y este viernes por la mañana sumó un nuevo capítulo. A poco más de una hora para el comienzo de la práctica, la Comisión Directiva le extendió su licencia y no pudo presentarse a entrenar.

Alrededor de las 6.50, cuando el experimentado delantero se preparaba para partir rumbo al Predio 4 de Junio y ponerse a disposición del técnico Ezequiel Medrán, llegó a su correo electrónico una notificación del Sabalero en la que se le informó la prórroga de sus “vacaciones” hasta el 30 de enero.

Como un baldazo de agua fría cayó esta decisión improcedente en el Pulga, que había viajado desde su Tucumán natal hasta Santa Fe el jueves para reintegrarse a los trabajos con el plantel. Es además la confirmación de que no será considerado por el cuerpo técnico ni formará parte del proyecto deportivo del 2026, tal como ocurrió con otros pesos pesados como Marcos Díaz, Emmanuel Gigliotti, Germán Conti, Christian Bernardi y Marcelo Ortiz.

La crónica de un fin de ciclo anunciado, aunque por estas horas surge un gran problema que obligará a ambas partes a juntarse: su contrato recién concluye en diciembre próximo.

Con la intención de lograr una salida prolija, en buenos términos y sin conflicto legal, la dirigencia de José Alonso y el mánager Diego Colotto se reunirá con su representante Roberto San Juan.

Si bien su deseo era retirarse en Colón, donde agigantó su figura y fue campeón en su primer ciclo, pero exhibió una desmejorada versión en su vuelta (apenas ocho partidos, cinco como titular, dos asistencias y sin goles), el histórico atacante de 41 años no tendrá chances con Medrán en esta temporada y deberá evaluar los pasos a seguir en su carrera. En su poder tiene una oferta del fútbol boliviano y, en caso de quedar libre, no le faltarán pretendientes.