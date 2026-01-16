La AFA reprogramó la Primera Nacional y Patronato deberá esperar una semana más

Patronato deberá esperar una semana más para su estreno en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reprogramó este viernes el inicio de la Primera Nacional y la Primera B, que finalmente comenzarán el 14 de febrero, una semana después de lo previsto originalmente, según lo confirmó el organismo mediante un comunicado oficial.

La decisión se da mientras los equipos de las distintas categorías transitan la pretemporada. En el esquema inicial, ambos campeonatos estaban pautados para empezar el fin de semana del 8 de febrero, siete días después del comienzo de la Liga Profesional.

Sin embargo, la AFA anunció este viernes la modificación del calendario y fijó una nueva fecha de inicio para la Segunda y Tercera División del fútbol argentino.

“Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División B, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División ‘C’”, informó la entidad que regula el fútbol en el país.