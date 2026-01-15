Bagnat: “2026 es el año para la reforma previsional, con lo cual antes o después va a pasar”

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, habló del trabajo que se viene realizando en pos de lograr una reforma del sistema previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat afirmó que “venimos hace dos años haciendo docencia con el tema previsional porque había que explicarle muchas cosas a la sociedad para que vaya entendiendo en qué punto estamos y qué medidas son necesarias tomar. Creo que el gobernador Frigerio en eso ha sido un pionero, en tomar medidas realmente, no solo anunciarlas sino tomarlas, y en ese mismo contexto venimos trabajando hace muchos meses. Ya en la etapa que viene, que es una etapa de muy largo plazo que excede a la gestión, pero que considera el gobernador que es uno de sus objetivos dejar un sistema sustentable a largo plazo. Así que, en ese marco, y coincidiendo un poco con la lectura que hacen todos los actores involucrados en el sistema político estatal, se está llevando a cabo de esa manera, consultando, dialogando, aclarando y profundizando en determinados temas. Lo vengo haciendo yo con todos los sindicatos, la parte política viene interiorizándose absolutamente de todo, y creo que es el marco en el cual se va a dar, no en un marco de urgencia ni de emergencia, sino que en un marco realmente de reforma profunda para que el sistema pueda ser sostenible a largo plazo. Así que, todas esas explicaciones que veníamos dando, explicando qué fue lo que pasó, qué se recibió, por qué los sistemas después de 30 años entran en un desgaste muy acelerado, el desafío que tiene el Estado, la cantidad de gente en activos que se tienen que jubilar y que el sistema los tiene que poder recibir”.

En tal sentido, planteó que “ese fue el primer gran desafío que tuvimos, porque hay un montón de gente que, a la situación recibida ya preocupante, había que agregarle más peso, más presión, y por todo lo que se hizo en el 2024, todas esas medidas que se tomaron, pudimos pasar un 2025 bastante estabilizados, afrontando esos desafíos, recibiéndolos, y sin que eso repercutiera en un agravamiento sustancial de la situación. Obviamente que no alcanza para seguir, hay que adelantarse al desgaste de los próximos años, hay que hacerlo de manera consensuada y de manera muy seria y ese es el proceso en el cual estamos inmersos. Me excede manejar los tiempos y decir si va a ser ahora, dentro de 10 días, dentro de un mes, dentro de dos meses, pero sí estamos fuertemente trabajando y reuniéndonos mucho para llegar a ese punto”.

Respecto de la preocupación por el 82% móvil, indicó que “es uno de los temas en que también estamos haciendo docencia en este momento, porque el sistema nuestro, la ley nuestra, nos lleva mucho más arriba de ese 82. O sea, cuando vamos a la hora de los números, después de muchos años, ese 82 sobre el bruto es la base, pero sigue habiendo paritarias y ajustes por adicionales que siguen pasando en activos, y la ley exige que se los traslades a pasivos, y el pasivo al otro día ser jubilado deja de aportar, empieza a igualar y a pasar ese líquido que cobra cuando es activo”.

Ejemplificó que “si hoy alguien cobra 100 como activo, mañana se jubila, cobra 82. Al año siguiente dan 10 pesos de aumento, y sobre los 110 el trabajador activo sigue pagando el aporte, 19 puntos, pero el pasivo no lo sigue pagando. Entonces, proporcionalmente empieza a crecer mucho más la jubilación que, cuando ves hoy el promedio de la jubilación contra el promedio de cuánto cobra el mismo en activo, ya la jubilación es superior al 100%”.

Aclaró que “sobre esto se está explicando, para ver cómo se distorsiona el haber, qué se puede incluir y qué no en una reforma, si podemos seguir trasladando cosas sobre las cuales no aportaste. O sea, vos te jubilaste y dentro de cinco años hay un adicional nuevo que no estaba cuando vos eras activo y no aportaste sobre ese adicional, pero al adicional después te lo tengo que trasladar a vos, hay que ver si el sistema lo puede sostener o no”.

“El límite es que no nos da lo mismo que el déficit sea 40.000 millones por mes a que sea 80.000. Entonces, el límite es poder contarle a la sociedad bien cuánto es el déficit y que sea un déficit tolerable, no algo desbocado que te impide tener otras prioridades también en el gobierno, como son obra pública y montones de cosas. Entonces, ese es un poco del lado que estamos todos hoy, que estamos todos preocupados por eso y tenemos que ponernos a discutir seriamente. Por ejemplo, de 110 sistemas previsionales en las edades estamos 94 en los hombres y fuera de rango en las mujeres, ahí hay que decidir si se puede seguir sosteniendo eso, dando ese hándicap. Esos son los debates que tenemos que tener, que van a hacer que el sistema se vaya amortiguando y suavizando en el mediano y largo plazo y vaya empezando a observar toda esa cantidad de activos que hay y que se van a jubilar”, planteó.

Advirtió asimismo que “una característica muy importante de esta gestión es hacer cosas que estén bien hechas y que después no sean judicializables y llenemos de juicios al Estado, y también a una ley hay que implementarla y necesita muchísimas resoluciones. Por eso acá lo que se trata es de dar pasos sólidos, que no tengan una visión de corto plazo, de política, sino de largo plazo, y eso implica que el sistema se sostenga y sea sostenible. Entonces, creo que por ahí pasa, determinar cuáles son los principales vectores, obviamente el cálculo del haber inicial se va a defender, la movilidad posterior es otro de los vectores, las edades, las pensiones, los regímenes especiales”.

Puntualmente sobre regímenes especiales advirtió que “es muy distorsivo porque son edades muy tempranas donde la persona que tiene una expectativa de vida hoy mucho más larga deja de aportar muchísimos años antes, entonces es un tema de debate decidir cuántos años realmente el sistema necesita que uno siga aportando, más allá de que se pueda jubilar o no”. Por eso “esa cláusula que tiene la ley actual, que se ejecutó a través del decreto, de cobrarle 3% a los que ya estaban jubilados pero que no tenían la edad de la jubilación ordinaria, son cosas que por algo están pensadas para no desbalancear el sistema, para no sacarle fondos que se necesitan para poder pagar todos los meses, como se está pagando. Porque también hay que decir que, a pesar de toda la situación difícil y de la mayor cantidad de jubilados que hay, el cronograma se cumple a rajatabla, el aguinaldo se pagó en tiempo y forma, se está pagando bien, no hay reclamos. Entonces, fueron dos años difíciles, pero que sirvieron para ver lo importante”.

“Hoy creo que están todos mucho más permeables a debatir el tema de las edades, a debatir el tema de la movilidad en un Estado tan descentralizado que tenemos y que genera decenas de paritarias por fuera del escalafón general y de adicionales y de cosas que después terminan impactando en los jubilados, y están todos mucho más conscientes de que hay que ser más cautos y que cada decisión que se toma después hay que trasladarla a los jubilados y hay que poder pagarles. En ese plano de diálogo estamos hoy, que es mucho más profundo y más parejo que cuando arrancamos. Creo que es el mecanismo y la forma correcta. Creo que el gobernador, que es el que está liderando todo esto con la iniciativa, está respetando eso y lo está planteando así, y hay muchas reuniones que están sucediendo en la cual todos los que van a formar parte de esa toma de decisiones están participando y no es que se van a enterar por la prensa un día de un proyecto”, sentenció.

En este marco, el funcionario confirmó que “estamos en el proceso” de elaboración de un borrador del proyecto. “Se están terminando de consultar y de definir las cosas más importantes. Hay que ver la composición de la pirámide poblacional de activos, cuántos se van a ir jubilando de acá a tantos años, qué edades tienen, y en función de esos números, después hay que tomar la decisión de corte y decir cómo se va a hacer y la gradualidad con la que se va a hacer, todo en un marco donde el gobernador resalta de que no se afecten derechos adquiridos. Se está siendo muy respetuoso de todo eso, trabajando seriamente, no a las apuradas ni con urgencias. Sí el mismo gobernador lo dice que el 2026 es el año, con lo cual antes o después eso va a pasar”, aseveró.

Finalmente, consultado por los aumentos no remunerativos que dispone el gobierno provincial para los salarios estatales, Bagnat mencionó que “se está haciendo un trabajo muy importante y el gobierno tomó el año pasado una medida trascendental que fue eliminar todos esos contratos que antes aportaban al ANSES y que hoy aportan al sistema. Eso es sumamente importante y es un paso también definitivo a largo plazo. En cuanto a las medidas que tienen que ver con temas financieros de coyuntura, yo no participo de esa toma de decisiones porque tienen que ver con un contexto momentáneo de recursos, de recaudación y de paritaria de activos, pero sí uno levanta la mano y pide que se trate de que sea todo remunerativo. Hay situaciones momentáneas, trimestrales o semestrales de negociaciones paritarias, y donde se toma la mejor decisión en función de los números, pero uno siempre va a insistir en que sea todo remunerativo”.

“Yo tomo como un gran avance que han sido cientos de contratos que antes eran de obra, que tributaban con monotributo, que hoy aportan a la provincia, y eso es un avance. No es fácil cambiar una cultura de 30 años de trabajo en un año. Lleva tiempo y lo importante es ir dando pasos firmes y para adelante”, concluyó.