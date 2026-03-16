Rosario: más de 300 mil personas abrazaron a Fito Páez en un reencuentro histórico

Más de 300 mil personas asistieron este domingo al concierto gratuito que Fito Páez ofreció frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, en un reencuentro histórico del músico con su ciudad natal que se convirtió en una de las convocatorias culturales más masivas de los últimos años.

El espectáculo transformó el emblemático escenario rosarino en un punto de encuentro multitudinario donde miles de personas se reunieron para celebrar la música del artista local en una noche marcada por la cultura pública y la fuerte identificación entre el músico y su ciudad.

Previo al inicio del show, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que “volvió Rosario; y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad”, y afirmó que quienes antes miraban a la ciudad “con piedad”, ahora la observan “con mucha admiración”.

El mandatario destacó además que recitales de esa magnitud “no se ven en muchos lugares de la República Argentina” y señaló que la ciudad atraviesa una etapa de recuperación: “La mejor etapa de Rosario es la etapa que viene, no sólo por las obras públicas, sino porque todos nos empezamos a juntar”.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin consideró que se trató de “la noche más histórica en cuanto al público” y remarcó que la presencia de Fito Páez representó “un símbolo de lo que Rosario está recuperando”. “La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió”, expresó.

También participaron de la actividad los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Cultura, Susana Rueda, quien sostuvo que el Monumento a la Bandera, escenario de numerosas manifestaciones en momentos difíciles, se convirtió esta vez “en la manifestación de la alegría por la cultura pública”.

Tras una extensa gira por escenarios internacionales, Páez regresó a su ciudad para presentar un show de formato completo y sin cobrar honorarios, con el objetivo de que el concierto pudiera ser de acceso libre y gratuito para el público.

El recital fue posible con el apoyo de San Cristóbal Seguros, La Segunda Seguros, Black Room, Holiday Inn, Canut y Quilmes, junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario.

El músico abrió el espectáculo con “Tema de Piluso”, mientras la multitud coreó el verso “Rosario siempre estuvo cerca”. Durante la noche recorrió gran parte de su repertorio con canciones como “Tráfico por Katmandú”, “El amor después del amor”, “11 y 6”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Fue amor”, “La rueda mágica”, “Circo Beat”, “Brillante sobre el mic”, “A rodar mi vida”, “Ciudad de pobres corazones”, “Del 63” y “Mariposa tecknicolor”, entre otros clásicos de su carrera.

Fuente: Noticias Argentinas.