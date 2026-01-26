“Fallamos en lo que más entrenamos”, admitió el paranaense Ignacio Arce

El paranaense Ignacio Arce lamentó la derrota de Deportivo Riestra con Boca por 1 a 0 en La Bombonera por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y reconoció que “fallaron” al defender la pelota parada ejecutada. “Sabíamos que no teníamos que hacer faltas, pero fallamos en lo que más entrenamos”, admitió.

“Trabajamos toda la semana como defender la pelota parada de Paredes, como cubrir el primer palo. Sabíamos que no teníamos que hacer faltas, pero fallamos en lo que más entrenamos”, confesó el ex Atlético Paraná sobre el gol de Lautaro Di Lollo, tras centro del campeón del mundo.

“Hicimos un gran partido, con mucho desgaste. Nos plantamos de una forma en la que a ellos se les hizo difícil. Más allá de sus dos situaciones en el primer tiempo, el partido fue de juego aéreo; ellos manejaban la tenencia, pero no podían entrar. Nos vamos con bronca porque nos podíamos haber llevado un punto”, expresó.

Por otra parte, Arce contó cómo hizo para quedarse con la camiseta de Paredes luego del partido: “Le había mandado un mensajito por Instagram, como hice antes con (Ángel) Di María. Le recordé cuando éramos chiquitos y le ganaba jugando al ping pong en la selección, aunque era bueno, igual que para el fútbol”.

En el Clausura 2025, Arce había replicado la táctica con Ángel Di María, incluso le pidió ayuda a Emiliano Dibu Martínez, a quien conoce desde su etapa en la selección juvenil argentina. "Le mandé al Dibu para que por favor me haga la segunda, pero me contestó Angelito. Tuvo un gran gesto, me dijo 'Loco, como no te voy a contestar'. Le mandé una caja de alfajores también para las nenas. Esto queda marcado para siempre", reveló.