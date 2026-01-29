Turismo Nacional en Paraná: presentaron la cita que abrirá la temporada 2026

En conferencia de prensa, se realizó la presentación de la primera fecha del Turismo Nacional, a disputarse en el autódromo Ciudad de Paraná el 7 y 8 de febrero próximo. Fue en el Mirador TEC, con la participación de autoridades provinciales, directivos de la categoría, el Club de Volantes Entrerrianos y pilotos.

Estuvieron el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el titular del Club de Volantes Entrerrianos, Omar Gurí Martínez y el vicepresidente, Sergio Lifschitz; el secretario de Comunicación y Prensa de Entre Ríos, Sergio Kneeteman; el director del Mirador Tec, Carlos Palloti; y pilotos, entre ellos el paranaense Exequiel Bastidas.

El talense Omar Gurí Martínez, destacó que "nuevamente el TN elige el autódromo de Paraná para el inicio de su actividad" y se refirió al trabajo que viene realizando el Club de Volantes en el autódromo con "la presencia de las categorías más importantes. Esperamos la visita de mucha gente con todas las actividades que tiene la ciudad y la provincia, y que el TN sea un buen arranque y un buen espectáculo para todos los fierreros", manifestó.

Por su parte, Bastidas felicitó al Club Volantes “por todo lo que han hecho para que se pueda inaugurar el calendario 2026 del Turismo Nacional, una categoría que conlleva muchos autos y mucha gente. Son carreras muy entretenidas. Esperemos estar a la altura y disfrutar de este lindo evento e inicio de año, siendo local”.





La palabra de las autoridades

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, definió al evento como "muy importante" y celebró que elijan a la provincia. "Siempre nos eligen. Gracias al trabajo de todo el gobierno está posicionándose. Su cercanía es un punto a favor, pero hay que saber explotarlo y la estructura de servicios, la calidad de la prestación y el calor de su gente hacen que éste fuera es sea posible", aseguró.

Dijo que la capital entrerriana tiene "una estructura y un público para soportar y hacer convivir eventos que se complementan en cuanto a sus horarios y gustos, pero requiere de una estructura de servicios", por lo cual "desde todos los sectores del gobierno, se trabaja en generar prestaciones de servicio de calidad y asegurar a quien nos visita la tranquilidad de la seguridad y el orden", remarcó. Se refirió luego al trabajo en conjunto que se hace con el municipio de Paraná, que "aporta para poder ser buenos anfitriones y hacer disfrutar a todos quienes nos visitan y que, como siempre dice el gobernador Rogelio Frigerio, el que venga Entre Ríos quiera volver".

En tanto, el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, dijo que, "como se ha hecho en otros eventos automovilístico, el gobierno provincial estará presente" y mencionó que días atrás el gobernador se reunió con el presidente del Club de Volantes de Entre Ríos para ver "de qué manera el gobierno provincial puede acompañar a la Comisión Provincial que está poniendo en valor y realizando obras en el autódromo. Eso nos da la posibilidad de tener esta fecha y de tener seguramente también la fecha del Turismo Carretera", aseguró tras referirse al trabajo coordinado que se está haciendo y el apoyo que están dando empresas del Estado provincial "para garantizar que se pueda hacer la fecha y sobre todo que tenga el éxito que se merece".

Y concluyó: "Este año coincidirá con la Fiesta del Mate, por lo cual el viernes o sábado se presentarán los autos de la categoría en el Mirador Tec para que la gente que vaya a la Fiesta pueda verlos también. Es un orgullo acompañar a la gente que ha asumido el compromiso de poner de nuevo el automovilismo entrerriano en la principal vidriera nacional".

La competencia

Es la primera fecha del Campeonato 2026 y se disputará la Copa Pilay. Iniciará el sábado 7 desde las 8 hasta las 17.30, y el domingo se hará lo propio desde las 8 hasta las 14. La venta de entradas anticipadas hasta el viernes 6 por tiketmotor y desde el viernes en puerta del autódromo.