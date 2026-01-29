Unión dio pelea con un hombre menos, pero perdió con Lanús en “La Fortaleza”

El Granate se impuso 2 a 1 en la continuidad de la segunda fecha y tiene puntaje ideal.

Unión de Santa Fe batalló ante Lanús, pero sufrió su primera derrota del Torneo Apertura. Cayó por 2 a 1 este jueves en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del campeonato de Primera División que organiza la Liga Profesional de Fútbol. Para el local fue la segunda victoria, tras sorprender a San Lorenzo (3-2) en el Nuevo Gasómetro.

El partido se resolvió con los goles de Ramiro Ángel Carrera y Damián Marcelino Moreno, uno en cada tiempo. Mientras que el exPatronato Cristian Tarragona descontó para el conjunto de Leonardo Madelón, que sufrió la expulsión de Valentín Fascendini en el último minuto de la primera mitad, cuando el duelo estaba 0 a 0.

El Granate se adelantó gracias a Carrera, que aprovechó un remate fallido para anticipar a la defensa y abrir el marcador. Moreno amplió la ventaja tras una habilitación por izquierda de Salvio y definió raso y al primer palo.

Unión, que sufrió la expulsión de Fascendini por una infracción considerada de último recurso tras intervención del árbitro Fernando Espinoza, logró descontar con una jugada destacada de Cristian Alberto Tarragona. El delantero definió con destreza tras recibir una asistencia de Palacios, acortando distancias y manteniendo la expectativa hasta el cierre.

En los minutos finales, la presión de Unión se intensificó pese a la desventaja numérica, generando situaciones que obligaron a la defensa y al arquero de Lanús a intervenir para asegurar el triunfo. El Tatengue continúa sin encontrar la regularidad buscada luego de su empate frente a Platense en la fecha inaugural.