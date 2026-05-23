Presentaron el libro "Danzas, bailes y costumbres del litoral argentino" en el Museo Casa de Gobierno

Se presentó el libro "Danzas, bailes y costumbres del litoral argentino" en el Museo Casa de Gobierno.

Se realizó en el Museo Casa de Gobierno la presentación del libro "Danzas, Bailes y Costumbres del Litoral Argentino", de Claudia García y Enrique Pineyro. La jornada convocó a un importante marco de público interesado en las tradiciones y expresiones culturales de la región. El organismo depende de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La actividad incluyó una charla-debate junto a Claudia García, Andrés Vega y Fernando Gorosito, quienes reflexionaron sobre la identidad entrerriana a través de la danza, la música y las costumbres del litoral argentino.

Acompañaron el encuentro, autoridades del gobierno provincial: el secretario de cultura Julián Stoppello, la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia del Rosario Rodríguez, la diputada Gabriela Lena, la diputada Noelia Taborda, entre otros.

Además, el encuentro contó con una intervención artística protagonizada por destacadas parejas de danza entrerriana y música en vivo, generando un espacio de celebración y revalorización del patrimonio cultural provincial.

Claudia García expresó: “Esta danza tan hermosa y tan olvidada, por eso hay que defenderla e insistir que es nuestra identidad”.

En tanto, Fernando Gorosito señaló: “Es importante tratar de representar al público en el folclore, el que está observando y se ve representado”.

En la ocasión, Marcia Muller destacó el rol fundamental de la danza en la preservación del tanguito montielero: “Gracias a la danza el tanguito montielero no murió. Los músicos comenzaron a buscar en sus memorias y en sus instrumentos porque lo requería la danza”.

Participaron bailarines y bailarinas de diferentes grupos y academias de danza, entre ellos Ezequiel Quiñones, Soledad Jaime, Javier Giménez, Judith Zárate, Pedro Jaime, Elizabeth Gómez, Laureano Martínez y Margarita Díaz.

También formaron parte de la actividad parejas que actualmente compiten en distintos certámenes folklóricos: Nicolás Ellemberger, Florencia Martínez, Ana Retamar, Oscar Márquez, Juan Vázquez, Denise Lezcano, Miguel Martínez y Delfina Acosta.