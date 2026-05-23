Fatal accidente en Villaguay: un fallecido y tres heridos en un choque sobre Ruta 18

Un hombre murió tras un choque frontal sobre la Ruta 18 en jurisdicción de Jubileo.

Un trágico accidente de tránsito se registró ayer viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de la localidad de Jubileo (Departamento Villaguay), dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

El siniestro se registró alrededor de las 7 y fue protagonizado por dos automóviles que colisionaron de frente por causas que aún son materia de investigación.

Uno de los vehículos involucrados fue un Volkswagen Bora gris, dominio HOG-943, en el que viajaban Sergio Gabriel Dunausky, de 35 años, y Eliana Melanie Abrigo, de 23, ambos oriundos de Villaguay. Tras el impacto, fueron asistidos y trasladados en ambulancia al hospital local con lesiones de carácter leve y sin riesgo de vida.

El otro rodado, un Fiat Fire blanco, dominio GOF-648, era conducido por Ubaldo Matías Palacios, de 33 años y oriundo de San Salvador, quien falleció en el lugar a raíz de las graves heridas sufridas. En el automóvil también viajaba Ramiro Germán Castillo, de 33 años y domiciliado en Jubileo, quien sobrevivió al choque y fue derivado a un centro asistencial de Concordia para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Jubileo, Comisaría Villa Clara, División Seguridad Vial y autoridades de la Jefatura Departamental Villaguay. Además, intervino el fiscal de turno, Mauro Quirolo, quien dispuso las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

El cuerpo de la víctima fatal fue trasladado por el servicio de morguera de Villaguay para su posterior entrega a los familiares.